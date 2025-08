📊 EURUSD Prognose: US-Auftragseingänge in der Industrie enttäuschen – Auswirkungen auf den Forex-Markt Forex Aktuell – EURUSD Prognose:

Die neuesten Daten aus den USA haben für Aufsehen an den Forex-Märkten gesorgt. Im Juni sanken die neuen US-Auftragseingänge in der Industrie um -4,8 % im Monatsvergleich auf 611,7 Milliarden USD. Damit wurde ein erheblicher Teil des Vormonatsanstiegs von +8,3 % wieder korrigiert. Gleichzeitig legten die Lieferungen zum zweiten Mal in Folge um +0,5 % auf 602,4 Mrd. USD zu. ►EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD Die Entwicklung belastet die kurzfristige EURUSD Prognose, da schwächere US-Wirtschaftsdaten den US-Dollar unter Druck setzen und dem Euro Auftrieb geben könnten. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Weitere Kerndaten im Überblick: Fabrikaufträge ex Transport : +0,4 % MoM (zuvor: +0,3 % MoM)

Aufträge langlebiger Güter ex Verteidigung : -9,4 % MoM (Prognose: -9,4 %; zuvor: +15,5 %)

Aufträge langlebiger Güter ex Transport: +0,2 % MoM (zuvor: +0,2 %) Lagerbestände & unerfüllte Aufträge: Unerfüllte Bestellungen stiegen um +1,0 % auf 1,47 Billionen USD

Das Verhältnis unerfüllte Aufträge zu Lieferungen erhöhte sich von 6,98 auf 7,03

Lagerbestände legten leicht um +0,2 % auf 945,6 Mrd. USD zu

Lager-zu-Liefer-Verhältnis blieb konstant bei 1,57 🔍 Was bedeutet das für die EURUSD Prognose? Die schwächeren Auftragseingänge deuten auf eine Abkühlung der US-Industriekonjunktur hin. In Kombination mit stabilen Lagerbeständen und steigenden unerfüllten Aufträgen wächst die Unsicherheit über die weitere wirtschaftliche Entwicklung. Forex-Händler beobachten daher gespannt, ob die US-Notenbank (Fed) auf diese Signale mit einer lockereren Geldpolitik reagieren könnte. Ein schwächerer USD infolge fallender Zinserwartungen könnte dem EURUSD-Paar in den kommenden Tagen Aufwärtspotenzial verleihen. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.08.25. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.