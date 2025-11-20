Nasdaq Prognose & Börse Aktuell: US-Arbeitsmarktdaten bringen neue Impulse

Das Wichtigste in Kürze Starke NFP-Daten unterstützen Marktstimmung

Moderater Lohnanstieg könnte Inflationsdruck dämpfen

Arbeitslosenquote leicht höher – Zeichen für Normalisierung

Die neuesten Arbeitsmarktdaten aus den USA liefern frische Impulse für die Nasdaq-Prognose und die Einschätzung der Börse aktuell. Die Non-Farm Payrolls (NFP) überraschten mit einem kräftigen Anstieg, was Anlegern wichtige Hinweise zur künftigen Geldpolitik der Fed gibt. ► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100 🔹 Starke NFP-Zahlen stützen Marktstimmung Die Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft stiegen um 119.000 Stellen und übertrafen damit die Erwartungen von 50.000 deutlich. Der Vormonatswert wurde zwar leicht um 4.000 nach unten revidiert, dennoch signalisiert der aktuelle Anstieg weiterhin eine robuste Arbeitsmarktentwicklung – ein wichtiger Faktor für die Nasdaq-Prognose. 🔹 Arbeitslosenquote steigt leicht Die Arbeitslosenquote kletterte auf 4,4 %, minimal höher als die prognostizierten 4,3 %. Dieser leichte Anstieg könnte Hinweise auf eine beginnende Normalisierung des Arbeitsmarktes geben, was an der Börse aktuell genau beobachtet wird. 🔹 Lohnentwicklung: Gedämpftes Wachstum Die durchschnittlichen Stundenlöhne stiegen im Monatsvergleich um 0,2 % (Erwartung: 0,3 %). Im Jahresvergleich legten die Löhne um 3,8 % im Jahresvergleich zu, was genau im Rahmen der revidierten Vorjahresdaten liegt. Diese moderaten Lohnzuwächse könnten den Inflationsdruck etwas dämpfen und sind daher essenziell für die Nasdaq-Prognose. 🔹 Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe Die Initial Jobless Claims sanken auf 220.000 und lagen damit leicht unter den Erwartungen von 230.000. Dieses Ergebnis unterstreicht die weiterhin stabile Lage am US-Arbeitsmarkt – ein Faktor, der an der Börse aktuell positiv aufgenommen werden dürfte. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🔍 Fazit: Bedeutung für die Nasdaq Prognose Die Kombination aus starkem Stellenwachstum, moderatem Lohnanstieg und leicht steigender Arbeitslosenquote zeichnet ein gemischtes, aber insgesamt robustes Bild. Für die Nasdaq Prognose bedeutet das: Der Markt dürfte kurzfristig positiv auf die konjunkturelle Stabilität reagieren, während die Daten der Fed zusätzliche Entscheidungsfreiheit bei künftigen Zinsschritten geben. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

