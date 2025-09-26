14:30 Uhr dt. Zeit, United States – Inflation Data für August Die neuesten US-Daten liefern wichtige Impulse für den Devisenmarkt und die EURUSD Prognose. Besonders Trader im Bereich Forex Aktuell achten genau auf die Entwicklung des PCE-Preisindex und der Einkommen in den USA. ►EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD Kerndaten im Überblick: PCE Preisindex : +0,3% m/m (Prognose: 0,3%, vorher: 0,2%)

PCE Preisindex im Jahresvergleich : +2,7% y/y (Prognose: 2,7%, vorher: 2,6%)

Core PCE Preisindex : +0,2% m/m (Prognose: 0,2%, vorher: 0,2%)

Core PCE Preisindex im Jahresvergleich : +2,9% y/y (Prognose: 2,9%, vorher: 2,9%)

Persönliches Einkommen: +0,4% m/m (Prognose: 0,3%, vorher: 0,4%) Einschätzung zu Einkommen und Konsum Die US-Haushalte verzeichneten im August stabile Einkommenszuwächse: persönliches und verfügbares Einkommen stiegen jeweils um 0,4%, angetrieben durch höhere Löhne und Transferzahlungen. Gleichzeitig legten die Konsumausgaben mit +0,6% stärker zu – aufgeteilt auf Dienstleistungen (+77,2 Mrd. USD) und Güter (+52,0 Mrd. USD). Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Da die Ausgaben schneller als die Einkommen wuchsen, sank die Sparquote leicht auf 4,6% (1,06 Bio. USD). Dies signalisiert, dass Verbraucher vermehrt auf Ersparnisse zurückgreifen, um Käufe zu finanzieren – ein Faktor, der für die künftige EURUSD Prognose relevant sein könnte. Inflation und Preisentwicklung Die Preissteigerungen fielen moderat aus: Headline PCE : +0,3% m/m (+2,7% y/y)

Kernrate (Core PCE): +0,2% m/m (+2,9% y/y) Diese Daten deuten auf anhaltend kontrollierten Inflationsdruck hin, was im Forex Markt die Erwartungshaltung in Bezug auf künftige Fed-Entscheidungen prägt. Ausblick für die EURUSD Prognose Für Trader und Analysten bedeutet dies: Die EURUSD Prognose bleibt eng an die US-Inflationsdynamik gekoppelt. Sollten die US-Daten weiterhin stabil bleiben, könnte der Dollar seine Stärke behalten – mit möglichen Abwärtsrisiken für den Euro. Im Bereich Forex Aktuell steht nun vor allem die geldpolitische Kommunikation der Fed im Fokus, da sie maßgeblich über die nächsten Bewegungen im EURUSD entscheidet. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 👉 Fazit: Die Kombination aus stabiler Inflation, steigenden Einkommen und sinkender Sparquote liefert gemischte Signale für die Märkte. Für Trader bleibt die EURUSD Prognose ein Schlüsselfaktor im täglichen Forex Aktuell-Geschehen.

