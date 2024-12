EILMELDUNG: PMI und ISM über den Erwartungen 📣

(Uhrzeit in deutscher Zeit) 15:45 Uhr, Vereinigte Staaten – PMI-Daten für November: Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen S&P Global US Manufacturing PMI: tatsächlich 49,7; Prognose 48,8; zuvor 48,5; 16:00 Uhr, Vereinigte Staaten – ISM-Daten für November: ISM Manufacturing PMI: tatsächlich 48,4; Prognose 47,7; zuvor 46,5;

ISM-Index für Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe: tatsächlich 50,4; zuvor 47,1;

ISM-Beschäftigung im verarbeitenden Gewerbe: tatsächlich 48,1; zuvor 44,4;

ISM-Preise im verarbeitenden Gewerbe: tatsächlich 50,3; Prognose 56,0; zuvor 54,8; Die US-Fertigungsaktivität zeigte im November Anzeichen einer Verbesserung, blieb aber weiterhin im Schrumpfungsbereich. Der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe stieg von 46,5 im Oktober auf 48,4, während der S&P Global US-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe auf 49,7 stieg. Beide lagen über den Prognosen, blieben aber unter der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Eine bedeutende positive Entwicklung war die Rückkehr des Index der Auftragseingänge in die Wachstumszone bei 50,4 nach sieben Monaten des Rückgangs, was möglicherweise einen Wendepunkt bei der Nachfrage signalisiert. Die Beschäftigungsbedingungen, die mit 48,1 zwar immer noch rückläufig waren, zeigten eine Verbesserung gegenüber den 44,4 im Oktober. Der Preisdruck ließ nach, da der Preisindex von 54,8 auf 50,3 fiel, was jedoch immer noch auf eine leichte Inflation hindeutet. Das Feedback aus der Industrie deutet auf gemischte Aussichten für 2024-2025 hin. Während einige Sektoren wie Lebensmittel, Getränke und Tabakwaren sowie Computer und Elektronikprodukte ein Wachstum verzeichneten, schrumpften 11 Branchen weiter. Die Hersteller nannten anhaltende Herausforderungen durch hohe Hypothekenzinsen, Auswirkungen der Inflation auf das Verbraucherverhalten und Probleme bei der Lagerverwaltung. Es gibt jedoch erste positive Signale, darunter Berichte über steigende Auftragsbestände in einigen Sektoren und ein erneutes Interesse an der US-Fertigung nach der Wahl. Die gesamtwirtschaftliche Expansion hielt seit der kurzen Kontraktion im April 2020 den 55. Monat in Folge an, obwohl die Schwäche des verarbeitenden Gewerbes anhält und 66 % des BIP des verarbeitenden Gewerbes im November schrumpften. Die Daten haben zur Stärke des US-Dollars gegenüber dem Euro beigetragen.

