USDCHF Prognose & Forex Aktuell: Schweizer Einzelhandelsdaten überraschen

09:30 Uhr dt. Zeit, Schweiz – Einzelhandelsumsätze Oktober Aktuell: 2,7%

Prognose: 1,2%

Vorher: 1,8% Die realen Einzelhandelsumsätze in der Schweiz sind im Oktober deutlich stärker gestiegen als erwartet. Zudem wurde der vorherige Wert von 1,5% auf 1,8% nach oben revidiert. Diese positive Entwicklung signalisiert eine fortgesetzte Erholung nach der Schwächephase zwischen Spätsommer und Frühherbst. Damit lösen sich vorerst die Sorgen um eine mögliche konjunkturelle Abkühlung aufgrund handelsbedingter Belastungen. ► USDCHF ISIN: XC0009652816 | WKN: 965281 | Ticker: USD/CHF Einfluss auf Inflation & SNB – Bedeutung für die USDCHF Prognose Da der Schweizer Leitzins weiterhin bei 0% liegt, liefert der kräftige Anstieg der Konsumausgaben eine wichtige Stütze gegen ein mögliches Abrutschen der Inflation in den negativen Bereich. Dies reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass die Schweizerische Nationalbank (SNB) zu unkonventionellen geldpolitischen Maßnahmen greifen muss. Für die USDCHF Prognose bedeutet dies: Der Schweizer Franken zeigt sich gestärkt, da robuste Verbraucherdaten eine restriktivere geldpolitische Haltung der SNB wahrscheinlicher machen. Gleichzeitig schwächt dies den US-Dollar im direkten Vergleich. Marktbewegungen: Franken gewinnt gegenüber Euro und Dollar Im Zuge der Veröffentlichung legte der CHF sowohl gegenüber dem Euro als auch gegenüber dem US-Dollar deutlich zu. Damit durchbricht der Franken seine jüngste Schwächephase. Die Aufwertung wird zusätzlich unterstützt von einer breiteren Verbesserung der globalen Risiko­stimmung. Für Trader und Analysten im Bereich Forex Aktuell bleibt der USDCHF damit ein zentraler Beobachtungspunkt, da sich fundamentale Daten und Marktstimmung derzeit zugunsten des Frankens verschieben. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN GRATIS HANDELN!* XTB streicht deine *Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro!

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



