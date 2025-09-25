Forex Aktuell: SNB Zinsentscheid im Dezember und Auswirkungen auf die EURCHF Prognose 09:30 Uhr dt. Zeit, Schweiz – SNB Zinsentscheidung (Q3) für Dezember: Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat ihren Leitzins im Dezember unverändert bei 0,00 % belassen (Einlagen bis zum Schwellenwert werden zum Leitzins verzinst, darüber hinaus mit einem Abschlag von 0,25 Prozentpunkten). Gleichzeitig bestätigte die SNB ihre Bereitschaft, bei Bedarf am Devisenmarkt zu intervenieren – ein zentraler Faktor für die EURCHF Prognose und die aktuelle Lage am Forex Markt. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen ►EURCHF: ISIN EU0009654078 | WKN 965407 | Ticker EUR/CHF Die Inflation stieg leicht auf 0,2 %, bleibt jedoch im Rahmen der Preisstabilität. Die Projektionen liegen weiterhin bei durchschnittlich 0,2 % (2025), 0,5 % (2026) und 0,7 % (2027), unter der Annahme eines konstanten 0 %-Zinsniveaus. Damit signalisiert die SNB, dass geldpolitische Änderungen vorerst nicht im Fokus stehen. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen Die globale Konjunktur zeigt Schwäche: US-Zölle und geopolitische Unsicherheiten belasten das Wachstum. In der Schweiz kühlte sich die Wirtschaft im 2. Quartal nach einem starken Jahresauftakt merklich ab. Die Arbeitslosigkeit steigt leicht, während Exporte und Investitionen – insbesondere im Maschinenbau und der Uhrenindustrie – durch die Zollpolitik stark unter Druck geraten. Für die kommenden Jahre erwartet die SNB ein BIP-Wachstum von 1–1,5 % im Jahr 2025 und knapp unter 1 % im Jahr 2026. Die größten Risiken für die EURCHF Prognose liegen in der US-Handelspolitik und den globalen Rahmenbedingungen. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. EURCHF Prognose: Ausblick für Trader Im Devisenhandel bleibt der EUR/CHF-Kurs stark von der SNB-Politik abhängig. Da die Zinsen unverändert bei 0,00 % verharren, dürfte der Schweizer Franken weiterhin als sicherer Hafen gefragt bleiben. Trader sollten jedoch die globalen Handelskonflikte und die schwächere Exportentwicklung im Auge behalten, da diese Faktoren den Wechselkurs beeinflussen können. Für Forex-Trader bietet der Dezember-Zinsentscheid damit klare Signale: kurzfristig keine Zinsänderungen, mittelfristig aber erhöhte Risiken durch externe Schocks. Die Forex Aktuell Einschätzung bleibt daher vorsichtig, mit potenzieller Volatilität im EURCHF. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

