Das Wichtigste in Kürze Stabile Geldmenge, aber schwache Stimmung

Dienstleistungssektor als einziger Lichtblick

Leichter Druck auf den Euro

In der heutigen Forex Aktuell-Lage stehen die Daten aus der Eurozone klar im Fokus. Sie geben wichtige Hinweise darauf, wie sich die EURUSD Prognose kurzfristig entwickeln könnte. Besonders die Entwicklungen der Geldmenge und der Stimmungsindikatoren beeinflussen aktuell die Erwartungen an das Wachstum und die geldpolitische Ausrichtung der EZB. ► EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD Geldmenge M3 im Jahresvergleich stabil Die Geldmenge M3 im Jahresvergleich (im Jahresvergleich) blieb im Oktober unverändert bei 2,8 %, exakt im Einklang mit den Prognosen. Dieses stabile Geldmengenwachstum signalisiert weiterhin eine gedämpfte Liquiditätsdynamik, was für den Euro tendenziell neutral bis leicht belastend wirkt. Für die EURUSD Prognose bedeutet das: keine frischen Impulse von der monetären Seite. Wirtschaftsstimmung in der Eurozone schwächt sich weiter ab Die heute veröffentlichten November-Stimmungsdaten zeigen ein gemischtes, insgesamt aber eher schwächeres Bild: Geschäftsklima Aktuell: -0,66

Vorher: -0,47 (revidiert)

Die Unternehmensstimmung trübt sich deutlicher ein als zuvor, was auf abnehmende wirtschaftliche Dynamik hindeutet. Economic Sentiment Index (ESI) Aktuell: 97

Prognose: 96,9

Vorher: 96,8

Leicht besser als erwartet, aber weiterhin unter der Expansionsschwelle. Verbrauchervertrauen Aktuell: -14,2

Prognose: -14

Die Verbraucherstimmung bleibt gedrückt, ohne nennenswerte Veränderung. Stimmung der Produzenten (Industrie) Aktuell: -9,3

Prognose: -8

Eine klare Verschlechterung – ein weiteres Warnsignal für die Eurozonen-Konjunktur. Dienstleistungen Stimmung Aktuell: 5,7

Prognose: 4,4

Ein Lichtblick: Der Dienstleistungssektor entwickelt sich deutlich besser als erwartet. Auswirkungen auf den Forex-Markt & die EURUSD Prognose Für Trader im Bereich Forex Aktuell ist das Gesamtbild entscheidend: Die Industrie und Unternehmen senden Schwächesignale.

Der Dienstleistungssektor stabilisiert, kann aber nicht vollständig kompensieren.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

