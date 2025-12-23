EURUSD Prognose: US-Industrieproduktion enttäuscht kaum – Forex Aktuell

Forex Aktuell | 15:15 Uhr – USA, Oktober Die neuesten Daten zur US-Industrieproduktion zeigen eine leichte Verbesserung gegenüber den Markterwartungen und liefern wichtige Impulse für die EURUSD Prognose. ►EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD Wichtige Kennzahlen im Überblick Kapazitätsauslastung: 76,0 %

(Erwartet: 75,9 % | Vorher: 75,9 %)

Industrieproduktion gesamt: Monatsvergleich: +0,2 %

(Erwartet: +0,1 % | Vorher: +0,1 %) Im Jahresvergleich: +2,2 %

(Vorher: 1,62 % | Revision: 1,9 %)

Produktion im verarbeitenden Gewerbe: 0,0 %

(Vorher: 0,0 %) Einordnung der Daten Die US-Industrie konnte ihre Kapazitätsauslastung sowie die Gesamtproduktion leicht steigern und damit die Erwartungen marginal übertreffen. Die größte positive Überraschung zeigte sich im Jahresvergleich, da die Industrieproduktion auf +2,2 % zulegte. Zusätzlich wurde der Vormonatswert deutlich nach oben revidiert. Die Produktion im verarbeitenden Gewerbe blieb hingegen unverändert und bestätigte damit die Markterwartungen. Marktreaktion und EURUSD Prognose Trotz der insgesamt soliden Daten fiel die Marktreaktion verhalten aus. Im kurzfristigen Zeitfenster (EURUSD M1) zeigte sich keine klare Impulsbewegung, was darauf hindeutet, dass die Zahlen aktuell keinen starken Einfluss auf den US-Dollar entfalten. Für die EURUSD Prognose bedeutet dies:

Solange keine weiteren starken Konjunktur- oder Inflationssignale folgen, bleibt das Währungspaar kurzfristig richtungslos. Trader dürften nun verstärkt auf kommende US-Daten und geldpolitische Signale achten.

