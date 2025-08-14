Forex Aktuell: Am heutigen Nachmittag (14:30 PM dt. Zeit) wurden in den USA wichtige Inflations- und Arbeitsmarktdaten für Juli veröffentlicht. Die Zahlen könnten direkten Einfluss auf die EURUSD Prognose haben, da sie Rückschlüsse auf die Geldpolitik der Federal Reserve zulassen. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen ►EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD Inflationsdaten (PPI) für Juli Core PPI (Monatsvergleich) : 0,9 % (Prognose: 0,2 %, vorher: 0,0 %)

Core PPI (Jahresvergleich) : 3,7 % (Prognose: 2,9 %, vorher: 2,6 %)

PPI ex. Food/Energy/Transport (Jahresvergleich) : 2,8 % (vorher: 2,5 %)

PPI ex. Food/Energy/Transport (Monatsvergleich) : 0,6 % (vorher: 0,0 %)

Gesamt-PPI (Jahresvergleich) : 3,3 % (Prognose: 2,5 %, vorher: 2,4 %)

Gesamt-PPI (Monatsvergleich): 0,9 % (Prognose: 0,2 %, vorher: 0,0 %) Diese deutlich über den Erwartungen liegenden Erzeugerpreise signalisieren anhaltenden Inflationsdruck in den USA, was für die Fed ein Argument sein könnte, ihre restriktive Geldpolitik länger beizubehalten. Für Trader im Forex Markt ist das ein potenzielles Signal für Dollar-Stärke – und somit ein mögliches Belastungsrisiko für den EUR/USD. Arbeitsmarktdaten Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe : 224.000 (Prognose: 225.000, vorher: 227.000)

4-Wochen-Durchschnitt : 221.750 (vorher: 221.000)

Die Kombination aus über den Erwartungen liegenden Inflationsdaten und einem stabilen Arbeitsmarkt stärkt kurzfristig die US-Währung. Für den EUR/USD könnte das bedeuten, dass der Abwärtstrend weiter bestehen bleibt, solange keine schwächeren US-Daten oder überraschend positive Eurozonen-Daten veröffentlicht werden. Trader sollten im Forex Markt daher auf mögliche weitere Dollar-Stärke und Volatilität im EUR/USD vorbereitet sein. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Fazit: Die heutigen Zahlen unterstützen den restriktiven Kurs der Fed. In der Forex Aktuell-Analyse bleibt der Fokus klar auf den kommenden US-Konjunkturdaten, die den weiteren Verlauf der EURUSD Prognose maßgeblich bestimmen könnten.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.