Eli Lilly Aktie fällt trotz starker Zahlen – Jetzt Aktien kaufen oder abwarten? 💊

13:30 11. August 2025

Einleitung

Die Eli Lilly Aktie zählt zu den spannendsten Pharmawerten an der Börse – doch aktuell auch zu den volatilsten. Trotz starker Quartalszahlen, angehobener Prognose und einer weiterhin robusten Nachfrage nach den Blockbuster-Medikamenten Ozempic und den neuen Fettleibigkeitstherapien kam es zu deutlichen Kursverlusten. Anleger fragen sich nun: Ist das eine Chance, Eli Lilly Aktien zu kaufen, oder droht weiterer Abwärtsdruck?

► Eli Lilly | WKN: 858560 | ISIN: US5324571083 | Ticker: LLY

Drei Key Takeaways

  1. 📈 Quartalszahlen und Prognose über den Erwartungen:

    • Umsatzprognose für 2025 angehoben: 60–62 Mrd. USD (zuvor 58–61 Mrd.)

    • Bereinigter Gewinn je Aktie: 21,75–23 USD (zuvor 20,78–22,28 USD)

    • Q2-Ergebnis: Gewinn je Aktie 6,31 USD (Erwartung: 5,57 USD), Umsatz 15,56 Mrd. USD (+38 % YoY)

  2. ️ Studienergebnisse sorgen für Enttäuschung an der Wall Street:
    Die höchste Dosis des neuen oralen GLP-1-Medikaments gegen Fettleibigkeit führte in einer Phase-III-Studie zu 12 % Gewichtsverlust – solide, aber unter den 15 %, die einige Analysten erwartet hatten. Das sorgte für Ernüchterung im Vergleich zum Konkurrenzprodukt Wegovy von Novo Nordisk.

  3. 📉 Technisches Bild spricht für Vorsicht:
    Trotz der starken Fundamentaldaten fiel die Eli Lilly Aktie auf neue Jahrestiefs. Analysten sehen kurzfristig mögliche Rücksetzer bis in den Bereich von 530–550 USD, eventuell tiefer.

📊 Fundamentaldaten der Eli Lilly Aktie (Q2 2025)

Kennzahl

Wert

Umsatzprognose 2025

60–62 Mrd. USD

Gewinnprognose 2025 (EPS)

21,75–23 USD

Q2-Umsatz

15,56 Mrd. USD (+38 % YoY)

Q2-Gewinn je Aktie (bereinigt)

6,31 USD

Erwartete Gewichtsreduktion (Studie)

12 %

🧠 Fazit: Eli Lilly Aktie – Aktien kaufen oder lieber abwarten?

Fundamental bleibt die Eli Lilly Aktie stark aufgestellt – vor allem dank der hohen Nachfrage nach Diabetes- und Fettleibigkeitstherapien. Dennoch überlagert aktuell die technische Schwäche die positiven Aussichten. Langfristig orientierte Anleger könnten Kursrückgänge als Chance zum Aktien kaufen sehen. Kurzfristig überwiegen jedoch die Risiken, sodass ein gestaffelter Einstieg sinnvoll erscheint.

Eli Lilly Aktie Chartanalyse – Daily:

Eli Lilly Prognose und Analyse am 09.08.25 - Daytrading

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

 

Jens Klatt | Marktanalyst bei XTB in Deutschland | Berlin

