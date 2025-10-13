Estée Lauder Aktie steigt nach Goldman-Sachs-Kaufempfehlung – Neues Kursziel 115 USD

Das Wichtigste in Kürze Goldman Sachs zeigt sich optimistisch

💄 Estée Lauder Aktie steigt nach Goldman-Sachs-Upgrades – Neue Kaufempfehlung beflügelt Kurs 💬 Einleitung Die Estée Lauder Aktie (EL.US) legt heute deutlich zu, nachdem Goldman Sachs ihre Einstufung von „Neutral“ auf „Buy“ angehoben und das Kursziel von 76 auf 115 US-Dollar erhöht hat.

Diese Anpassung spiegelt den wachsenden Optimismus über die mittelfristigen Perspektiven des weltweit führenden Kosmetikherstellers wider. Estée Lauder zählt mit Marken wie MAC, Clinique, La Mer und der gleichnamigen Hauptmarke zu den globalen Ikonen der Beauty- und Luxuspflegebranche. ► Estée Lauder ISIN: US5184391044 | WKN: 897933 | Ticker: EL 🔑 Key Takeaways 1️⃣ Goldman Sachs zeigt sich optimistisch: Neue Buy-Einstufung und höheres Kursziel von 115 USD spiegeln Vertrauen in das Wachstumspotenzial wider. 2️⃣ China-Geschäft erholt sich: Nach Rückgängen verzeichnet Estée Lauder in Festlandchina wieder ein- bis mittlere einstellige Wachstumsraten sowie Marktanteilsgewinne. 3️⃣ Verbesserte Effizienz & Profitabilität: Die Bank erwartet eine EBIT-Margensteigerung um rund 500 Basispunkte bis 2028, gestützt durch operative Verbesserungen und eine erfolgreiche Markenstrategie. 💹 Analyse: Estée Lauder profitiert von China-Erholung und Effizienzstrategie Der Optimismus von Goldman Sachs gründet auf mehreren positiven Entwicklungen: 📈 China-Revival: Nach schwachen Jahren zeigen sich in der zweiten Hälfte des Fiskaljahres stabile Umsatzzuwächse auf dem chinesischen Festland.

✈️ Tourismus & Hainan: Die Rückkehr des Reiseverkehrs und die Normalisierung der Lagerbestände im Duty-Free-Segment entlasten die Bilanz.

🇺🇸 US-Markt im Aufschwung: Auch in den Vereinigten Staaten gewinnt das Unternehmen Marktanteile zurück, gestützt durch gezielte Marketinginvestitionen und digitale Vertriebskanäle. Darüber hinaus lobt Goldman Sachs die operative Effizienz und das verbesserte Traffic-Management, die zu einer höheren Umsatzkonvertierung führen.

Estée Lauder plant außerdem eine geografische Reorganisation, eine stärkere Diversifikation über E-Commerce-Plattformen (z. B. Amazon) und gezielte Investitionen in Markenentwicklung. Diese Strategie macht das Unternehmen zu einem potenziellen Gewinner der China-Erholung und zu einem stabilen Wachstumswert im Luxussegment. 📊 Charttechnik: Dynamischste Erholung seit 2022 Die Estée Lauder Aktie befindet sich aktuell in der stärksten Erholungsphase seit 2022 und hat die 50-Wochen-EMA klar nach oben durchbrochen.

Das technische Momentum signalisiert, dass Anleger den Titel nach langer Korrektur wiederentdecken – gestützt durch verbesserte Fundamentaldaten und positive Analystenstimmen. 🧠 Fazit – Estée Lauder Aktie mit neuem Aufwärtstrend Die heutigen Aktien News zeigen deutlich: Estée Lauder ist auf dem Weg zurück.

