Das Wichtigste in Kürze Russell 2000 führt die Gewinne der US Börse an

Nasdaq 100 stabilisiert sich technisch

Positive Unternehmensmeldungen treiben die Börse USA

US Börse aktuell: Optimistischer Start in die neue Woche 📈 Der Wochenbeginn an der Börse USA verläuft klar positiv. Die Anlegerstimmung hat sich spürbar aufgehellt, während das Fehlen wichtiger makroökonomischer Daten den Fokus ganz auf unternehmensspezifische Nachrichten lenkt. Diese Kombination sorgt für einen freundlichen Handelsauftakt an der US Börse. Besonders stark präsentieren sich kleinere Unternehmen: Der Russell 2000 führt die Gewinne an, während auch die großen Indizes moderat zulegen. Key Takeaways 🔑 Russell 2000 führt die Gewinne an – steigende Risikobereitschaft an der US Börse

Nasdaq 100 stabilisiert sich technisch nach Bruch einer wichtigen Formation

Positive Unternehmensmeldungen treiben die Börse USA zum Wochenstart US Indizes: Russell 2000 vorne, Big Player folgen 📊 Russell 2000 : +0,8 %

Nasdaq 100 : +0,4 %

S&P 500 : +0,4 %

Dow Jones 30: +0,4 % Die Kursentwicklung zeigt: Anleger greifen wieder verstärkt zu Small- und Mid-Caps, was häufig als Zeichen für eine zunehmende Risikobereitschaft interpretiert wird. Nasdaq 100: Technische Lage hellt sich auf 🚀 Im Nasdaq 100 (D1) konnten die Käufer eine zuvor drohende RGR-Formation erfolgreich negieren. Entscheidend war die Verteidigung des FIBO-50-Levels sowie der EMA100, die nun als technische Unterstützung fungieren. Nächstes Kursziel : Bereich um 25.900 Punkte

Ein Ausbruch darüber könnte den Weg zu neuen Allzeithochs ebnen

Auf der Unterseite müsste die Verkäuferseite den Index rasch unter FIBO 38,2 drücken, um eine tiefere Korrektur einzuleiten Unternehmensnews treiben die Börse USA 📢 🔹 Clearwater Analytics (CWAN.US) Die Aktie legt über 8 % zu, nachdem ein Private-Equity-Konsortium angekündigt hat, den Softwareanbieter für 8,5 Mrd. USD zu übernehmen. 🔹 Rocket Lab (RKLB.US) +4 % nach Börsenstart: Das Raumfahrtunternehmen erhält einen Auftrag zum Bau von 18 Satelliten – der größte Einzelauftrag der Firmengeschichte. 🔹 AngloGold (AU.US) Steigende Edelmetallpreise treiben die Aktie um über 4 % nach oben. 🔹 Warner Bros. Discovery (WBD.US) +3 % nach Berichten, wonach Netflix einen 59-Mrd.-USD-Kredit für eine mögliche Übernahme erhalten soll. 🔹 Nvidia (NVDA.US) Der KI- und Chip-Gigant steigt um 1,5 %, nachdem bekannt wurde, dass erste H200-Exportprozessoren bis Ende Februar 2026 nach China geliefert werden sollen. 🔹 Carnival (CCL.US) Die Aktie springt um rund 8 % nach oben. Der Kreuzfahrtkonzern meldete deutlich bessere Ergebnisse als erwartet (EPS: 0,34 USD vs. ca. 0,25 USD) und erhielt mehrere positive Analysten-Upgrades. Fazit: Börse USA mit solidem Rückenwind ⚖️📈 Die US Börse startet mit klar positiver Tendenz in die neue Woche. Besonders die Stärke des Russell 2000 signalisiert wachsende Risikofreude, während der Nasdaq 100 technisch an Stabilität gewinnt. Unterstützt wird die Bewegung vor allem durch starke Unternehmensnachrichten, nicht durch Makrodaten. Kurz gesagt:

