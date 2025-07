⬇️EU50 fällt um fast 1 %

Die Besorgnis über die Handelsverhandlungen löst an den europäischen Börsen einen Ausverkauf aus. Die europäischen Indizes verzeichnen heute Kursverluste, da die Unsicherheit über die mögliche Wiedereinführung hoher gegenseitiger Zölle durch die Vereinigten Staaten am 9. Juli, dem Ende der 90-tägigen Aussetzungsfrist, zunimmt. Die Anleger reagieren eindeutig auf die Unsicherheit hinsichtlich der Handelsverhandlungen zwischen den USA und wichtigen Partnern, insbesondere der Europäischen Union, die noch keine endgültige Einigung mit Washington erzielt hat. Wichtige Faktoren, die es zu beobachten gilt: Annäherung der Zollfrist: Am 9. Juli läuft die 90-tägige Aussetzung der erhöhten Zölle aus. Sollte keine Einigung erzielt werden, drohen Zölle von bis zu 50 % auf EU-Exporte in die USA, was die Märkte verunsichert.

Am 9. Juli läuft die 90-tägige Aussetzung der erhöhten Zölle aus. Sollte keine Einigung erzielt werden, drohen Zölle von bis zu 50 % auf EU-Exporte in die USA, was die Märkte verunsichert. Sektorale Schwachstellen: Unternehmen in den am stärksten von den Zöllen betroffenen Sektoren – Automobil, Bergbau, Stahl und Aluminium – verzeichnen die größten Verluste.

Unternehmen in den am stärksten von den Zöllen betroffenen Sektoren – Automobil, Bergbau, Stahl und Aluminium – verzeichnen die größten Verluste. Zusätzlicher Druck: China hat die Einführung von Antidumpingzöllen von bis zu 34,9 % auf Cognac und Brandy aus der EU angekündigt, was den Druck auf exportorientierte europäische Unternehmen weiter verschärft.

China hat die Einführung von Antidumpingzöllen von bis zu 34,9 % auf Cognac und Brandy aus der EU angekündigt, was den Druck auf exportorientierte europäische Unternehmen weiter verschärft. Politische Unsicherheit: Präsident Trump hat seine Absicht bekundet, bereits am Freitag mit der Übermittlung offizieller Mitteilungen an die Handelspartner über die neuen Zollsätze zu beginnen, was die Atmosphäre der Erwartung und Besorgnis weiter anheizt. Trump droht mit höheren Zöllen als den derzeitigen pauschalen 10 %. Was die EU hofft und befürchtet: Hoffnung auf einen Kompromiss: Die EU setzt darauf, zumindest eine vorläufige Einigung zu erzielen, die eine sofortige Zollerhöhung verhindern und Zeit für weitere Verhandlungen verschaffen würde. Die EU hofft auch auf Ausnahmen für bestimmte Branchen und strebt insbesondere eine Senkung der derzeitigen Zölle auf Autos, Autoteile, Stahl und Aluminium an.

Die EU setzt darauf, zumindest eine vorläufige Einigung zu erzielen, die eine sofortige Zollerhöhung verhindern und Zeit für weitere Verhandlungen verschaffen würde. Die EU hofft auch auf Ausnahmen für bestimmte Branchen und strebt insbesondere eine Senkung der derzeitigen Zölle auf Autos, Autoteile, Stahl und Aluminium an. Eskalationsrisiko: Eine Nicht-Einigung droht nicht nur mit Zollanhebungen, sondern auch mit Vergeltungsmaßnahmen der EU, die eine weitere Verkaufswelle an den Märkten auslösen und die Stimmung der Anleger trüben könnten.

Eine Nicht-Einigung droht nicht nur mit Zollanhebungen, sondern auch mit Vergeltungsmaßnahmen der EU, die eine weitere Verkaufswelle an den Märkten auslösen und die Stimmung der Anleger trüben könnten. Makroökonomische Unsicherheit: Ein weiterer Risikofaktor ist das vom Kongress verabschiedete Steuer- und Ausgabenpaket, das nach Ansicht von Analysten das US-Defizit und den Inflationsdruck erhöhen könnte. Der EU50 (Eurostoxx 50) ist heute um fast 1 % gefallen. Bemerkenswert ist, dass die Verluste des europäischen Index zuletzt stärker ausfielen als die des deutschen DE40. Darüber hinaus beobachten wir, dass der EU50 nach der Entspannung der Lage im Nahen Osten in eine Konsolidierungsphase eingetreten ist, während der US500 und der DE40 deutliche Zuwächse verzeichneten. Unter den europäischen Unternehmen stehen spanische, italienische und französische Firmen deutlich stärker unter Druck, obwohl Deutschland von möglichen höheren US-Zöllen am stärksten betroffen wäre. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: xStation5 von XTB GEWUSST WIE! Auch an der Börse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube! 21 Börsen-Tutorials für alle Anfänger und Einsteiger.

Von A wie Aktie bis Z wie Zertifikat. Daytrading oder Investieren?! Welchen Broker auswählen? Die Handelsplattform. Welche Aktie auswählen? Wie mit Aktien Geld verdienen? ETFs und CFDs. Einfach "Alles", um die Börse von Anfang an zu verstehen. Jetzt reinschauen. Die ganze Playlist oder auch nur einzelne Folgen.

Teil 11: Börse und Steuern - Ein Überblick zu Abgeltungssteuer und mehr

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.