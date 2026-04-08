Nasdaq Prognose: Börse Aktuell nach Iran-US Waffenruhe - Märkte drehen stark ins Plus

- Starke Marktreaktion
- Positive Nasdaq Prognose
- Unsicherheit bleibt hoch
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- Unsicherheit bleibt hoch
Die Nachricht über eine zweiwöchige Waffenruhe zwischen den USA und Iran hat die Stimmung an den Finanzmärkten deutlich gedreht. Die daraus resultierende Euphorie führte zu einem starken Rückgang der Ölpreise um rund 10% innerhalb eines Tages. Ein derart deutlicher Einbruch signalisiert nicht nur kurzfristige Entspannung, sondern deutet auch auf mögliche Anpassungen makroökonomischer Erwartungen hin.
Vor allem die Aussicht auf eine Wiederherstellung des Handels durch die Straße von Hormus reduziert das Risiko eines Angebotsschocks erheblich. Dies wirkt sich unmittelbar auf sinkende Inflationserwartungen aus und sorgt dafür, dass Anleger wieder verstärkt Risiko eingehen.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100
Börse aktuell: Globale Märkte mit kräftiger Erholung
Die Reaktion an den Märkten fiel deutlich aus:
- Der MSCI Asia Pacific Index stieg um knapp 5% und erreichte ein Drei-Wochen-Hoch
- US-Futures legten um mehr als 2,5% zu – ein klares Signal für eine positive Nasdaq Prognose
- Europäische Futures verzeichneten sogar einen Anstieg von 5,5%
- Der US-Dollar verlor als sicherer Hafen rund 0,8%
- Staatsanleihen stiegen, da wieder stärker Zinssenkungen eingepreist werden
Diese Entwicklungen unterstreichen, dass sich die Börse aktuell klar im "Risk-on"-Modus befindet.
Nasdaq Prognose: Rückenwind durch fallende Ölpreise und Zinserwartungen
Die sinkenden Ölpreise spielen eine zentrale Rolle für die Nasdaq Prognose. Niedrigere Energiekosten wirken wie ein Stimulus für die Wirtschaft und verstärken gleichzeitig die Erwartung einer lockereren Geldpolitik. Anleger rechnen zunehmend damit, dass die Fed schneller Zinssenkungen umsetzen könnte.
Für wachstumsstarke Technologieaktien, die stark im Nasdaq gewichtet sind, ist dieses Umfeld besonders positiv.
Geopolitische Risiken bleiben bestehen
Trotz der aktuellen Erholung sollte die Lage differenziert betrachtet werden. Die Waffenruhe ist bislang auf zwei Wochen begrenzt und stellt keine dauerhafte Lösung dar.
Zusätzliche Unsicherheiten ergeben sich aus den Verhandlungen:
- Iran fordert unter anderem die vollständige Aufhebung aller Sanktionen
- Kontrolle und Einnahmen aus der Straße von Hormus
- Fortsetzung der Urananreicherung für zivile Zwecke
Sollte sich die Verhandlungsposition Irans als besonders hart erweisen, könnte die Börse aktuell schnell wieder Risiko einpreisen. Erste Spannungen, etwa durch militärische Aktivitäten im Libanon, zeigen, dass die Lage fragil bleibt.
Nasdaq und Brent im Tageschart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Fazit: Kurzfristig positive Börse aktuell, aber unsichere Nasdaq Prognose
Kurzfristig sorgt die geopolitische Entspannung für deutlichen Rückenwind an den Märkten. Die Nasdaq Prognose verbessert sich durch sinkende Inflationserwartungen und mögliche Zinssenkungen spürbar.
Mittelfristig bleibt jedoch entscheidend, ob aus der temporären Waffenruhe eine nachhaltige Lösung entsteht. Andernfalls könnte die aktuelle Rally schnell wieder an Dynamik verlieren.
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