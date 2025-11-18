EUR/USD Kurs: Fed-Barkin sorgt für Dollar-Schwäche – Arbeitsmarkt & Inflation im Fokus

Das Wichtigste in Kürze Arbeitsmarkt schwächer als Daten zeigen

Inflation nicht Richtung 2 % unterwegs

US-Immobilienmarkt bleibt Problemzone

Die Aussagen von Fed-Mitglied Thomas Barkin haben heute neue Impulse für den EUR/USD Kurs geliefert. Seine Einschätzungen zur US-Wirtschaft, dem Arbeitsmarkt, der Inflation und den zukünftigen geldpolitischen Entscheidungen der Federal Reserve geben wichtige Hinweise darauf, wie sich der Dollar gegenüber dem Euro entwickeln könnte. Besonders relevant: Barkin sieht eine weiterhin gesunde Wirtschaft, aber einen sich abschwächenden Arbeitsmarkt – und eine Inflation, die zwar nicht steigt, aber auch nicht klar auf 2 % zusteuert. Diese gemischten Signale sorgen aktuell für leichte Dollar-Schwäche und stützen den EUR/USD auf Tagesbasis. ► EURUSD WKN: 965275 | ISIN: EU0009652759 | Ticker: EURUSD ⭐ Key Takeaways 📉 Arbeitsmarkt schwächer als Daten zeigen: Barkin warnt vor stagnierendem Arbeitskräftewachstum und potenziellem Arbeitskräftemangel.

🏦 Inflation nicht Richtung 2 % unterwegs: Fed sieht keinen klaren disinflationären Trend – aber auch keine neue Beschleunigung.

🏚️ US-Immobilienmarkt bleibt Problemzone: Niedrigere Zinsen könnten Nachfrage heben, aber nicht das strukturelle Angebotsproblem lösen. 💬 Fed-Kommentare beeinflussen EUR/USD Kurs – Barkins Kernaussagen 🧑‍🏭 Arbeitsmarkt: „Mehr Jobs als Arbeiter“ Barkin betont, dass ohne Zuwachs im Arbeitskräfteangebot das US-Wachstum komplett von Produktivität abhängt. Wachstum der Workforce steuert Richtung 0 %

Risiko: Mehr offene Stellen als verfügbare Arbeitskräfte

Nachfrage sei gesund, aber führe nicht mehr zu Neueinstellungen ➡️ Ein sich abschwächender Arbeitsmarkt wirkt tendenziell USD-schwächend, was den EUR/USD unterstützen kann. 🏡 Immobilienmarkt: „Zinsen helfen, aber lösen das Angebot nicht“ Sinkende Zinsen könnten die Nachfrage fördern

Aber: Angebotsknappheit bleibt bestehen

Ursache laut Barkin: Nachwirkungen der Finanzkrise 2007–2009

Hohe Preise spiegeln weiterhin eine strukturelle Unterversorgung wider Der Immobilienmarkt bleibt damit ein Unsicherheitsfaktor für die US-Konjunktur. 📈 Geldpolitik & Inflation Barkin zur aktuellen Lage: Politik bleibt moderat restriktiv

Inflation über Ziel, aber keine Beschleunigung erkennbar

Kein klarer Trend zurück zu 2 %

Arbeitsmarkt weicher, aber „nicht viel weicher“ in Zukunft

Ohne klare Daten bleibt der Fed-Konsens schwierig ➡️ Keine unmittelbare Zinserhöhung, aber auch keine schnelle Lockerung in Sicht.

➡️ Mischung aus Unsicherheit + sachter Arbeitsmarkt → leicht negativ für den Dollar, positiv für EUR/USD. 🧩 Fazit: Fed-Signale sorgen für leichte Dollar-Schwäche – EUR/USD stabilisiert Thomas Barkins Kommentare zeigen eine gesunde, aber anfällige US-Wirtschaft. Arbeitsmarkt weicht auf

Immobilienmarkt bleibt ein strukturelles Problem

Inflation ohne klaren Trend zurück zur Zielmarke

EURUSD Forex Chart (D1) Charttechnische Analyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

