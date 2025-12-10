EURUSD Prognose: Chart des Tages analysiert Fed-Entscheidung und mögliche Kursbewegungen

Das Wichtigste in Kürze Fed-Entscheidung bestimmt die kurzfristige EURUSD Prognose

Dovisher vs. hawkisher Ausblick

EZB und Eurozonen-Daten liefern keinen eigenen Trendimpuls

Der EUR/USD notiert heute nahe 1,164 und bewegt sich weiterhin in einer engen Handelsspanne. Vor der abendlichen Fed-Sitzung halten sich Marktteilnehmer mit größeren Positionierungen zurück. Leichter Druck auf den US-Dollar – ausgelöst durch Erwartungen möglicher Zinssenkungen in den USA – kombiniert mit stabilen Makrodaten aus der Eurozone sorgt für moderate Unterstützung des Euro. Trotzdem bleibt der wichtigste Impulsgeber die Entscheidung der US-Notenbank samt anschließender Pressekonferenz. ► EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Wesentliche Faktoren in der EURUSD Prognose 1. Erwartete Fed-Entscheidung Der Markt preist bereits nahezu vollständig eine Zinssenkung um 25 Basispunkte ein. Deshalb dürfte die Entscheidung selbst nur begrenzten Einfluss auf das Währungspaar haben. Entscheidend wird der Tonfall der Fed-Mitteilung und der Ausblick für das kommende Jahr. Dovisher Ausblick:

Könnte den Euro stärken und den EUR/USD in Richtung 1,1680–1,1730 treiben.

Hawkisher Ausblick:

Makrodaten aus der Eurozone stabilisieren die Stimmung, sorgen jedoch nicht für einen richtungsweisenden Trend. Sie unterstützen zwar leicht den Euro, sind aber nicht stark genug, um den Kurs unabhängig von der Fed zu bewegen. Damit bleibt die heutige EURUSD Prognose klar abhängig von der Kommunikationslinie der US-Notenbank und dem Marktausblick für die nächsten Zinsschritte.

