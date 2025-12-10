Thyssen Krupp Aktie: Rückschlag nach schwacher Prognose – lohnt sich jetzt das Aktien kaufen? 🔧

Das Wichtigste in Kürze Thyssen Krupp Aktie verliert deutlich – Rückfall unter wichtige Trendlinie

Prognose enttäuscht: Hoher Verlust wegen Stahlsparte erwartet

EU-Protektionismus könnte langfristig helfen – Analysten bleiben verhalten optimistisch

Die Thyssen Krupp Aktie steht erneut unter Druck. Nach einer kurzen Erholungsphase rutscht der Industriekonzern wieder deutlich ab – ausgelöst durch einen enttäuschenden Ausblick für das Geschäftsjahr 2025/26. Die Anleger reagieren sensibel, denn die Sanierung der Stahlsparte belastet das Ergebnis erheblich.

Doch ist der jüngste Kursrückgang eine Gelegenheit, um Thyssen Krupp Aktien zu kaufen, oder sollten Anleger vorsichtig bleiben? ► Thyssen Krupp WKN: 750000 | ISIN: DE0007500001 | Ticker: TKA.DE geschrieben von Jens Klatt 🚀 Key Takeaways 📉 1. Thyssen Krupp Aktie verliert deutlich – Rückfall unter wichtige Trendlinie Die Aktie fällt auf Tradegate um rund 5 % und nähert sich wieder der 9-Euro-Marke.

Besonders kritisch: Rückfall unter die 50-Tage-Linie , ein wichtiges mittelfristiges Trendbarometer

Starker Kontrast zur vorherigen Erholungsphase:

→ Seit dem 25. November hatte die Aktie bis zu 18 % Boden gutgemacht Der Rückschlag zeigt, wie fragil das Vertrauen der Anleger aktuell ist. 🏭 2. Prognose enttäuscht: Hoher Verlust wegen Stahlsparte erwartet Die Sanierung der angeschlagenen Stahlsparte sorgt für massive Belastungen: Für 2025/26 erwartet der Konzern einen Fehlbetrag von 400 bis 800 Mio. Euro

Grund: hohe Rückstellungen für Restrukturierungen

Die Stahlsparte gilt seit Jahren als größtes Problemfeld im Konzern Damit wird klar: Die Transformation von Thyssen Krupp wird teuer – und dauert länger als viele Anleger hoffen. 🌍 3. EU-Protektionismus könnte langfristig helfen – Analysten bleiben verhalten optimistisch Trotz der negativen Zahlen gibt es strukturelle Lichtblicke: Analysten sehen bessere Perspektiven für die europäische Stahlbranche , da die EU verstärkt Schutzmaßnahmen gegen Billigimporte einführt

Dies könnte mittelfristig die Preise stabilisieren

Eine gesündere Stahlbranche würde auch Thyssen Krupp entlasten Kurzfristig überwiegen jedoch die Risiken rund um die verlustreiche Stahlsparte. 🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Aktienmarkt für Anfänger: Alles, was Sie wissen müssen Ein hervorragender Einstieg, um Dich mit grundlegenden Aktienkonzepten vertraut zu machen und den Kontext zu schaffen, warum man überhaupt in Aktien wie Thyssen Krupp investieren sollte. Was ist eine Marktanalyse? Strategien für Anleger & Trader Ergänzt die Analyse perfekt, indem es erklärt, wie man strukturierte Marktanalysen durchführt! Trading für Anfänger: So gelingt Ihr Einstieg an der Börse Ergänzt den Abschnitt zur langfristigen Investmentstrategie: eine tolle Ressource für Dich, die Ahnung vom Aktienkauf erlangen wollen. 📌 Fazit: Thyssen Krupp Aktie – jetzt Aktien kaufen? Die Lage bleibt schwierig. Die Thyssen Krupp Aktie reagiert empfindlich auf die enttäuschende Prognose und den angekündigten hohen Verlust. Gleichzeitig ist die Stahlbranche in Europa strukturell im Wandel: Protektionistische Maßnahmen könnten langfristig positive Impulse setzen. 🟢 Chancen EU-Protektionismus stärkt europäische Stahlproduzenten

Aktie könnte nach starkem Abverkauf überverkauft sein

Transformation des Konzerns könnte langfristig Früchte tragen 🔴 Risiken Hoher erwarteter Verlust von bis zu 800 Mio. Euro

Sanierung der Stahlsparte bleibt kostenintensiv

Rückfall unter wichtige charttechnische Marken

Anhaltende Unsicherheit über die strategische Neuaufstellung Fazit:

Für spekulative Anleger kann die Thyssen Krupp Aktie interessant sein – insbesondere nach deutlichen Rücksetzern.

bei XTB! Hier mehr erfahren ❓ FAQ zur Thyssen Krupp Aktie FAQ 1: Warum fällt die Thyssen Krupp Aktie aktuell? Die Thyssen Krupp Aktie fällt, weil der Konzern für 2025/26 einen Verlust von 400–800 Mio. € erwartet und die Stahlsparte weiterhin hohe Rückstellungen verursacht. FAQ 2: Sollte man jetzt Thyssen Krupp Aktien kaufen? Thyssen Krupp bietet langfristiges Potenzial durch EU-Stahlprotektionismus und Konzernumbau, bleibt jedoch durch hohe Verluste, strukturelle Probleme und Charttechnik kurzfristig ein Risikoinvestment. FAQ 3: Was belastet Thyssen Krupp aktuell am meisten? Hauptbelastung ist die Stahlsparte, für die hohe Rückstellungen anfallen und die seit Jahren Verluste verursacht. FAQ 4: Gibt es auch positive Faktoren für Thyssen Krupp? Ja. Analysten sehen bessere Aussichten für die europäische Stahlbranche, da die EU stärker gegen Billigimporte vorgehen will. FAQ 5: Warum sprechen Analysten trotz Verlustprognose von Chancen? Weil langfristig eine strukturelle Verbesserung des europäischen Stahlmarkts erwartet wird und protektionistische Maßnahmen die Wettbewerbsfähigkeit stärken könnten.

