Eurozonen-Inflation bestätigt Ende des EZB-Lockerungszyklus 📄

📊 Wirtschaftskalender & Börse heute: Eurozonen-Inflation im Fokus Einleitung Die Börse heute richtet den Blick auf die neuesten Inflationsdaten der Eurozone für September. Diese fielen im Einklang mit den Erwartungen aus und bestätigen den leichten Aufwärtstrend. Während Energie weiterhin deflationär wirkt, treibt insbesondere der Dienstleistungssektor die Preise nach oben. Der Wirtschaftskalender zeigt: Die Daten könnten das Ende des geldpolitischen Lockerungszyklus der EZB rechtfertigen. ► EURUSD ISIN: EU0009652759 | WKN: 965275 | Ticker: EURUSD 🔑 Key Takeaways Inflation stabilisiert sich: Verbraucherpreise in der Eurozone steigen im September auf 2,2 % YoY – exakt im Rahmen der Erwartungen.

Dienstleistungen treiben Preise: Preisanstieg im Services-Sektor auf 3,2 % YoY .

EZB im Fokus: Daten stützen das Ende der geldpolitischen Lockerung, während der EURUSD weiter konsolidiert. 📈 Inflationsdaten der Eurozone (MESZ) (alle Angaben in deutscher Zeit) 11:00 MESZ – Eurozone, Verbraucherpreise (CPI) September CPI: 2,2 % YoY (Konsens: 2,2 %; vorher: 2,0 %)

Kerninflation (Core CPI): 2,3 % YoY (Konsens: 2,3 %; vorher: 2,3 %)

HVPI ex. Energie & Nahrungsmittel: 2,4 % YoY (vorher: 2,3 %)

HVPI ex. Energie & Nahrungsmittel: 0,1 % MoM (vorher: 0,3 %) 🛒 Preistreiber: Dienstleistungen & Lebensmittel Die Daten zeigen, dass insbesondere Dienstleistungen (+3,2 % YoY, nach +3,1 % im August) für den Inflationsanstieg verantwortlich sind. Auch unverarbeitete Lebensmittel blieben sehr volatil und stiegen um 4,7 % YoY. Energiepreise: weiterhin im negativen Bereich (-0,4 % YoY),

📝 Fazit: Wirtschaftskalender & Börse heute im Überblick Die aktuellen Daten im Wirtschaftskalender zeigen: Die Inflation in der Eurozone steigt leicht an, bleibt jedoch insgesamt stabil. Für die Börse heute bedeutet dies eine Bestätigung, dass die EZB ihre geldpolitische Lockerung abgeschlossen hat. Damit könnte sich der EURUSD vorerst in einer Konsolidierungsphase bewegen. EURUSD Chart (M30) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

