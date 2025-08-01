🏛️Düstere NFP-Daten erhöhen die Wahrscheinlichkeit einer schnelleren Zinssenkung durch die Fed KEY TAKEAWAYS Finanzmärkte reagierten deutlich auf die schwachen NFP-Daten

EURUSD -Kurs stark erholt

-Kurs stark erholt fast zwei vollständige Zinssenkungen bis Ende 2025 eingepreist ►EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD Forex-Analyse: Schwache US-NFP-Daten bewegen EURUSD Die Finanzmärkte reagierten deutlich auf die unerwartet schwachen US-Non-Farm-Payroll-Daten (NFP). Das Beschäftigungswachstum lag im Juli bei lediglich 73.000 neuen Stellen, weit unter den Prognosen von 110.000. Gleichzeitig wurde die Juni-Zahl drastisch von 147.000 auf nur 14.000 nach unten revidiert. Die Arbeitslosenquote stieg leicht auf 4,2 %, im Rahmen der Erwartungen, während das Lohnwachstum mit 3,8 % (im Jahresvergleich) und 0,3 % (im Monatsvergleich) stabil blieb. Infolge dieser Daten verlor der US-Dollar stark an Wert, da die Märkte nun verstärkt auf eine baldige Zinssenkung der US-Notenbank (Fed) setzen. Die Wahrscheinlichkeit eines 25-Basispunkte-Zinsschnitts im September liegt mittlerweile bei rund 75 %, gegenüber 45 % vor Veröffentlichung der Daten. Trotz zuvor vorsichtiger Aussagen von Jerome Powell deutet die Kombination aus schwachem Arbeitsmarkt und moderaten Inflationsaussichten klar auf eine mögliche Lockerung der Geldpolitik hin. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.08.25. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Die Arbeitslosenquote bleibt bei 4,2 %, aber der Rückgang der Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft deutet eindeutig auf eine Abschwächung der Dynamik am Arbeitsmarkt hin. Interessanterweise steigen die Löhne jedoch weiter an, wodurch ein gewisser Inflationsdruck in der Wirtschaft erhalten bleibt. Quelle: xStation Die Trader preisen erneut fast zwei vollständige Zinssenkungen der Federal Reserve bis Ende 2025 ein. Quelle: Bloomberg Financial LP EURUSD Prognose: Kurs erholt sich nach schwachen NFP-Zahlen Der EURUSD-Kurs konnte sich nach den schwachen Arbeitsmarktdaten deutlich erholen. Insbesondere die starke Revision der Juni-Daten löschte den gesamten Abwärtsimpuls nach der Fed-Sitzung vom Mittwoch aus. Powell hatte zuvor betont, dass weitere Zinssenkungen vor allem durch schwache Arbeitsmarktdaten oder deutlich fallende Verbraucherpreise ausgelöst würden. Mit der Veröffentlichung der aktuellen NFP-Zahlen ist eine dieser Bedingungen erfüllt, was den Druck auf die Fed erhöht. Trader preisen inzwischen fast zwei vollständige Zinssenkungen bis Ende 2025 ein. Damit bleibt die weitere Entwicklung von EURUSD eng mit den kommenden US-Wirtschaftsdaten verknüpft – insbesondere vor der nächsten Fed-Entscheidung. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.08.25. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Fazit der Forex-Analyse Die aktuellen NFP-Daten signalisieren eine spürbare Abkühlung am US-Arbeitsmarkt, während die Löhne weiter steigen und so ein gewisses Inflationsrisiko bestehen bleibt. Die Märkte gehen zunehmend von einer geldpolitischen Lockerung aus, was den US-Dollar schwächt und dem Euro Auftrieb gibt. Unsere EURUSD Prognose bleibt daher kurzfristig positiv, solange weitere US-Daten keinen gegenteiligen Trend anzeigen.

