EURUSD fällt unter 1,02 📉

Der Euro fiel heute unter die kritische Marke von 1,02, da die Märkte die Erwartungen an die Geldpolitik der Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank drastisch neu bewerteten. Der Rückgang verschärfte sich, nachdem der starke US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag die Trader dazu zwang, ihre Wetten auf eine Zinssenkung der Fed zu kürzen, während die EZB weiterhin auf Kurs für mehrere Zinssenkungen im Jahr 2025 bleibt. Wichtige Höhepunkte: Euro-Handel bei 1,017, niedrigster Stand seit November 2023

Prognose von Goldman Sachs: Euro fällt in sechs Monaten auf 0,97

Märkte preisen jetzt weniger als 30 Basispunkte für Zinssenkungen der Fed im Jahr 2025 ein

Erwartet, dass die EZB die Zinsen in diesem Jahr dreimal senkt

Dollar-Index erreicht Zweijahreshoch inmitten des Anstiegs der Renditen für Staatsanleihen US-Wirtschaftskraft bleibt bestehen Die am Freitag veröffentlichten US-Beschäftigungsdaten, die 256.000 neue Arbeitsplätze im Dezember ausweisen, haben die Erwartungen des Marktes grundlegend verändert. Die Bank of America geht nun davon aus, dass es 2025 keine Zinssenkungen durch die Fed geben wird, und warnt vor möglichen Zinserhöhungen, falls die Inflation weiterhin anhält. Die robuste US-Wirtschaft steht in krassem Gegensatz zur Schwäche Europas, wo der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im Dezember auf 45,1 gefallen ist. Wall Street's Dollar-Hausse Goldman Sachs hat seine Prognosen für den Dollar zum zweiten Mal innerhalb von zwei Monaten nach oben korrigiert und verweist dabei auf das robuste US-Wachstum und die von Trump geplanten Zölle, die die Inflation anheizen könnten. „Wir erwarten, dass der Dollar im kommenden Jahr um etwa 5 % zulegen wird“, so der Stratege Kamakshya Trivedi, der hinzufügte, dass die Risiken weiterhin auf eine weitere Stärkung des Dollars hindeuten. Auswirkungen auf den Markt Die unterschiedlichen geldpolitischen Aussichten haben die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen auf 4,80 % steigen lassen, während der Dollar-Index auf ein Zweijahreshoch klettert. Europa sieht sich aufgrund seiner starken Exportabhängigkeit vom US-Markt in den Bereichen Automobile, Chemikalien und Luxusgüter mit zusätzlichen Herausforderungen durch mögliche Trump-Zölle konfrontiert.  Implizite Zinssenkungen für die USA. Quelle: Bloomberg Der Fokus verlagert sich nun auf die US-Verbraucherpreisindex-Daten vom Mittwoch, die weitere Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der Fed geben werden, während die Märkte beobachten, ob der Euro die Unterstützung bei der Parität aufrechterhalten kann – ein Niveau, das zuletzt während der Energiekrise 2022 durchbrochen wurde. Da die EZB offenbar zu einer Lockerung bereit ist, während die Fed festhält, warnen Währungsstrategen zunehmend vor einer weiteren Euro-Schwäche in der Zukunft. Implizite Zinssenkungen für die Eurozone. Quelle: Bloomberg  EURUSD im Tageschart EURUSD ist unter den Wert von 1,02 gefallen und markiert damit den niedrigsten Stand seit November 2022. Die nächste signifikante Unterstützungsmarke liegt bei 1,00845, was dem Höchststand von Ende Oktober 2022 entspricht. Der RSI nähert sich der überverkauften Zone, was in der Vergangenheit ein Zeichen für Erholungspotenzial war. Es ist jedoch erwähnenswert, dass der RSI Ende 2022 auf 22 fiel, bevor es zu einer Erholung kam. In der Zwischenzeit bewegt sich der MACD weiter nach unten, was die rückläufige Dynamik verstärkt. Quelle: xStation  Quelle: xStation5 von XTB  SO SEHEN GEWINNER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

