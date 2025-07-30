FED-Chef Powell klingt etwas hawkisch und verweist auf die erhöhte Inflation. 🧭 EURUSD Prognose nach Fed-Entscheidung: Hawkishe Signale bremsen Zinssenkungsfantasien 📌 Key Takeaway 1. Zinssenkungsphantasien werden gebremst Zwar votierten zwei Fed-Mitglieder überraschend für eine sofortige Zinssenkung – das erste Mal seit 1993 –, doch Powell stellte klar: Eine geldpolitische Lockerung ist aktuell keineswegs sicher. Die Mehrheit der Fed bleibt vorsichtig. Der Markt preist nun weniger als zwei Zinssenkungen für 2025 ein, was dem US-Dollar Auftrieb verleiht und die EURUSD Prognose kurzfristig belastet. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen 2. Hawkishe Töne von Powell dominieren die Märkte Powell stellte während der Pressekonferenz klar, dass die Fed die anhaltend hohe Inflation nicht ignorieren könne, auch wenn aktuell keine Zinserhöhung geplant sei. Die Äußerungen lassen erkennen, dass eine Zinssenkung im September keineswegs garantiert ist – im Gegenteil: Die Schwelle für eine Lockerung liegt hoch. Der US-Dollar setzte seine Stärke fort, während der EURUSD unter Druck geriet. 3. Technisches Niveau beim EURUSD durchbrochen Als direkte Reaktion auf Powells hawkishe Aussagen fiel der EURUSD-Kurs erstmals seit März 2025 unter den 100-Tage-EMA. Dieses Signal hat für viele technische Analysten Gewicht und verstärkt den Abwärtstrend im Währungspaar. Sollte es keine klaren Schwächesignale vom US-Arbeitsmarkt geben, dürfte die EURUSD Prognose weiter zugunsten des US-Dollars ausfallen. 🧾 Fazit: EURUSD Prognose – Rücksetzer mit Potenzial zur Fortsetzung Die Fed bleibt auf Distanz zu voreiligen Zinssenkungen, trotz Anzeichen einer sich leicht eintrübenden Konjunktur. Solange keine spürbaren Dämpfer vom Arbeitsmarkt oder der Inflation kommen, dürfte sich der Dollar weiter festigen. Für den EURUSD bedeutet das kurzfristig weiter fallende Kurse, insbesondere wenn der technische Druck anhält. EURUSD Chart (D1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.