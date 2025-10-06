EURUSD Kurs stabil nach Lagarde-Rede – Euro bleibt unter Widerstand bei 1,1720

Lagarde betont Stabilität: Disinflation ist beendet – Inflation liegt nun im Einklang mit dem 2%-Ziel der EZB.

💶 EURUSD Kurs stabil nach Lagarde-Rede – Euro unter leichter Druck 💬 Einleitung Der EURUSD Kurs zeigte sich während der Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde vor dem Europäischen Parlament weitgehend stabil und blieb nur wenige Pips unter dem wichtigen Widerstandsniveau bei 1,1720.

Obwohl der Euro leicht nachgab (-0,1 %), reagierten die Märkte gelassen auf Lagardes Aussagen, die im Wesentlichen die aktuelle geldpolitische Haltung der Europäischen Zentralbank (EZB) bestätigten. 🔑 Key Takeaways 💬 Lagarde betont Stabilität: Disinflation ist beendet – Inflation liegt nun im Einklang mit dem 2%-Ziel der EZB.

💪 Arbeitsmarkt bleibt stark: Sinkendes Lohnwachstum begrenzt Inflationsrisiken.

🌍 Wachstumsausblick gemischt: Exportschwäche und starker Euro belasten Konjunktur in Deutschland & Frankreich. 🏦 EZB-Kommentare: Fokus auf Preisstabilität & Arbeitsmarkt Lagarde hob hervor, dass die Disinflationsphase in der Eurozone abgeschlossen sei und die Inflation nun wieder auf dem mittelfristigen 2%-Ziel der EZB liege. Der Arbeitsmarkt bleibe laut Lagarde eine zentrale Stütze der europäischen Wirtschaft.

Gleichzeitig helfe das moderate Lohnwachstum , den Preisdruck zu begrenzen .

Lagarde zeigte sich zudem optimistisch, dass sich die Wachstumsrisiken im Jahr 2026 verringern könnten. 📊 Dennoch verwies sie auf anhaltende Herausforderungen – insbesondere durch schwächere Exporte und den stärkeren Euro, die die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie beeinträchtigen könnten. 📉 EURUSD Kursanalyse: Widerstand bei 1,1720 bleibt entscheidend Der EURUSD Kurs konnte sich trotz Lagardes Rede nicht über den technischen Widerstand bei 1,1720 hinausbewegen. Der Kurs zeigt weiterhin Seitwärtsbewegung in einer engen Handelsspanne.

Ein Ausbruch über 1,1720 könnte den Weg in Richtung 1,1800 öffnen.

Auf der Unterseite bleibt die Zone um 1,1650–1,1670 als wichtige Unterstützung im Fokus. 💡 Händler beobachten zudem, dass die politische Unsicherheit in Frankreich sowie die konjunkturelle Abschwächung in Deutschland die Euro-Stärke mittelfristig begrenzen könnten. 🧠 Fazit: EURUSD Kurs bleibt stabil – Fokus auf EZB und Wirtschaftsdaten Der EURUSD Kurs zeigt sich trotz Lagardes Auftritt weitgehend robust, doch ohne klare Impulse nach oben.

Die EZB signalisiert Stabilität, während die Märkte auf neue Wirtschaftsdaten warten, um die nächsten Zinsschritte einzuschätzen.

EURUSD Chart (H1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

