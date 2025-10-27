Kaffee Kurs im Rückwärtsgang – Wetterentspannung belastet Rohstoffmarkt ☕️ 📉

Das Wichtigste in Kürze Kaffee Kurs fällt weiter

Wetter sorgt für Entspannung

Technische Korrektur im GangeTechnische Korrektur im Gange

☕ Kaffee Preis unter Druck – fallende Kurse durch Regenprognosen in Brasilien 💬 Einleitung Der Kaffee Preis gerät erneut unter Druck: Die Arabica-Futures fallen bereits die dritte Sitzung in Folge um weitere 2,1 % und erreichen den niedrigsten Stand seit zehn Tagen.

Grund dafür sind bessere Wetterprognosen in Brasilien und eine sich entspannende Lage in Vietnam – zwei der wichtigsten Kaffeeproduzenten weltweit. ► Kaffee ISIN: US6289851031 | WKN: A0G9EZ | Ticker: Coffee

🔑 Key Takeaways 1️⃣ Kaffee Kurs fällt weiter: Arabica-Futures verlieren 2,1 % – niedrigster Stand seit zehn Tagen.

2️⃣ Wetter sorgt für Entspannung: Regen in Brasilien und abflauender Sturm in Vietnam lindern Sorgen über Ernteausfälle.

3️⃣ Technische Korrektur im Gange: RSI fällt auf neutrales Niveau, Unterstützung bei EMA30 könnte bald getestet werden.

🌦️ Wetterprognosen drücken auf den Kaffee Preis Neue Regenvorhersagen für Brasilien haben die Befürchtungen einer anhaltenden Dürre abgeschwächt. Gleichzeitig meldet Vietnam, der zweitgrößte Kaffeeexporteur der Welt, dass sich der tropische Sturm Fengshen abschwächen dürfte.

Diese Nachrichten haben das Vertrauen in die Ernteaussichten gestärkt – und Anleger zu Gewinnmitnahmen veranlasst, nachdem der Kaffee Kurs zuletzt auf ein Jahreshoch von 437 USD gestiegen war. Auch politisch gibt es Entspannungssignale: Nach Gesprächen zwischen US-Präsident Trump und Brasiliens Präsident Lula sollen Handelsprobleme bald gelöst sein. Ein mögliches Abkommen könnte Kaffee auf die Liste zollfreier Exportgüter setzen – was die Marktstimmung zusätzlich stabilisiert.

📉 Technische Analyse – Korrekturphase setzt sich fort Technisch betrachtet, ist der Arabica-Kaffeepreis unter die 10-Tage-EMA gefallen und findet nun Unterstützung an der EMA30 – in etwa auf Höhe des 50%-Fibonacci-Retracements der letzten Aufwärtswelle. Der RSI-Indikator (14) hat sich von überkauften Niveaus (>70) auf einen neutralen Bereich um 50 bewegt.

Sollte sich die Wettersituation in Brasilien weiter verbessern, könnte der Preis sogar unter die EMA30 rutschen und das 78,6%-Fibonacci-Level ansteuern.

🧠 Fazit – Kaffee Kurs im Korrekturmodus Nach einer starken Rallye zu Jahresbeginn befindet sich der Kaffee Preis nun in einer gesunden Korrektur.

Bessere Erntebedingungen und politische Entspannung nehmen den Preisdruck vom Markt.

Solange die Wetterlage in den Hauptanbaugebieten stabil bleibt, dürfte der Kaffee Kurs in den kommenden Tagen weiter konsolidieren – bevor möglicherweise ein neuer Aufwärtstrend beginnt.

