Gold Aktuell: Goldpreis fällt über 2 % – Gründe und Ausblick

Das Wichtigste in Kürze Gold fällt unter 4.000 Dollar: Der Preis fiel um über 2 % und erreichte damit den niedrigsten Stand seit dem 10. Oktober.

Der Preis fiel um über und erreichte damit den niedrigsten Stand seit dem 10. Oktober. Handelsrisiko lässt nach: Der Rückgang hängt mit einer Arbeitsvereinbarung zwischen den USA und China zusammen, die die Handelsspannungen verringert.

Der Rückgang hängt mit einer zusammen, die die Handelsspannungen verringert. ETFs verkaufen: Der Ausverkauf wurde durch den größten ETF-Goldverkauf seit Mai am vergangenen Freitag noch verstärkt.

Der Goldpreis ist heute deutlich unter Druck geraten und liegt über 2 % im Minus. Damit reagiert der Goldmarkt sowohl auf nachlassende internationale Handelsrisiken als auch auf aktuelle Bewegungen von ETF-Fonds, die zuletzt größere Goldbestände abgestoßen haben. 🔍 Handelsabkommen mildert Risiken Während der ASEAN-Konferenz in Malaysia trafen sich chinesische und US-amerikanische Verhandlungsführer und erzielten ein vorläufiges Arbeitsabkommen, das die Gefahr von 100 % Strafzöllen auf chinesische Produkte reduziert. Zudem sollen Exportbeschränkungen für Seltene Erden von China in die USA gelockert werden.

Ein umfassenderes Abkommen oder eine Verlängerung der Verhandlungen wird für Donnerstag erwartet, wenn sich US-Präsident Trump und Chinas Präsident Xi während der APEC-Konferenz in Südkorea treffen. ►Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: Gold Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance.Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 💰 ETF-Verkäufe drücken den Goldpreis Am Freitag kam es zur größten einzelnen Verkaufswelle von Gold-ETFs seit Mai. Schon in der vergangenen Woche verzeichnete der Goldpreis den ersten wöchentlichen Rückgang seit Mitte August. Diese Entwicklung zeigt, dass institutionelle Anleger kurzfristig Gewinne realisieren oder ihre Positionen anpassen. 📈 Wichtige Termine für Gold in dieser Woche Die entscheidenden Tage für den Goldpreis werden Mittwoch und Donnerstag sein: Dann steht nicht nur die Zinsentscheidung der US-Notenbank (Fed) an, sondern auch das mit Spannung erwartete Treffen zwischen den Präsidenten der USA und Chinas. Aktuell liegt der Goldpreis über 2 % im Minus und ist unter die Marke von 4.000 US-Dollar gefallen. Auffällig ist, dass dies trotz nur geringer Bewegungen des US-Dollars geschieht – während die US-Aktienmärkte (Wall Street) deutlich zulegen.

Details und Teilnahmebedingungen über den Link Für Einsteiger: Der Xetra-Gold-Leitfaden Erfahre alles Wichtige über Xetra-Gold, von der Funktionsweise bis zur steuerlichen Behandlung.

👉 Zum Artikel: Alles über Xetra-Gold für Einsteiger

