EURUSD legt vor ADP-Daten zu 📌

Wird der Maibericht eine Erholung der Besch√§ftigung im privaten Sektor zeigen? ūüĒéūüďĄ Der ADP-Bericht zur Besch√§ftigung im privaten Sektor f√ľr Mai 2025 wird einen Anstieg von 110.000 Arbeitspl√§tzen erwarten, gegen√ľber einem Zuwachs von 62.000 im April.

Derzeit sehen die Vertreter der US-Notenbank keine alarmierenden Anzeichen f√ľr eine Abschw√§chung des Arbeitsmarktes.

Der April-Bericht brachte nur 62.000 neue Arbeitspl√§tze, was Fragen zur Lage des Arbeitsmarktes aufwarf. Die Daten f√ľr Mai 2025 werden entscheidend sein, um zu beurteilen, ob es sich um einen einmaligen Einbruch oder den Beginn eines l√§nger anhaltenden Trends handelt. Der ADP-Bericht f√ľr Mai wird heute um 14:15 Uhr dt. Zeit ver√∂ffentlicht. Der Marktkonsens erwartet einen Anstieg von 110.000 Arbeitspl√§tzen im privaten Sektor ‚Äď eine moderate Erholung nach dem schwachen April-Wert von nur 62.000. Die Daten werden in einem angespannten Umfeld ver√∂ffentlicht: Die Entscheidung von Pr√§sident Trump, die Z√∂lle auf Stahl und Aluminium zu verdoppeln, tritt heute in Kraft, und die Anleger warten ab, ob die angek√ľndigten Gespr√§che mit dem chinesischen Pr√§sidenten Xi die Handelsspannungen entsch√§rfen werden. Die Anleger warten auch auf den Ausgang der Verhandlungen mit anderen Handelspartnern. Das Wei√üe Haus best√§tigte gestern, dass heute die Frist f√ľr die Einreichung von Handelsangeboten anderer L√§nder abl√§uft. Der Dollar-Index h√§lt sich knapp unter 99,10 und verzeichnet heute nach der Erholung von gestern Verluste. Der USDJPY pendelt um 144,10, aber die Marktstimmung ist nach widerspr√ľchlichen Signalen aus der US-Wirtschaft gemischt. Die Daten vom Montag √ľber den R√ľckgang der Produktionst√§tigkeit wurden durch den unerwarteten Anstieg der offenen Stellen im April auf 7,39 Millionen am Dienstag ausgeglichen. Die heutige Ver√∂ffentlichung des ADP-Berichts und der NFP-Daten am Freitag k√∂nnten den Anlegern mehr Klarheit in beide Richtungen verschaffen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Im vergangenen Monat fiel der ADP-Bericht deutlich schw√§cher als erwartet aus, w√§hrend der sp√§ter ver√∂ffentlichte NFP-Bericht in die entgegengesetzte Richtung √ľberraschte. Infolgedessen kam es zu einer erheblichen Divergenz zwischen den beiden Ver√∂ffentlichungen. Was zu beachten ist St√§rker als erwartet: Die Fed w√ľrde sich in ihrer Einsch√§tzung best√§tigt sehen, dass der Arbeitsmarkt stabil ist und die derzeitige moderat restriktive Geldpolitik angemessen ist. Der Dollar k√∂nnte an Wert gewinnen. Die Reaktion des Aktienmarktes ist schwieriger vorherzusagen, aber ein starker Bericht w√ľrde das Risiko einer Konjunkturabk√ľhlung verringern und m√∂glicherweise eine positive Reaktion der Indizes ausl√∂sen.

Schwächere Zahlen: Dies wäre der zweite schwache Wert in Folge und würde die Ansicht stützen, dass die Zölle beginnen, die Einstellung von Arbeitskräften zu bremsen. Wir könnten eine Markt Reaktion sehen, die der oben genannten entgegengesetzt ist. Obwohl der NFP am Freitag für die Fed wichtiger ist, würde ein schwacher Wert heute dennoch Spekulationen über eine mögliche Fed-Maßnahme bereits im Juli wiederbeleben. EURUSD Der Dollar ist heute schwach, und der EURUSD ist um 0,06 % auf 1,13800 gestiegen. Neben dem ADP-Bericht richten sich die Augen auch auf die heutigen ISM-Dienstleistungsdaten und mögliche Neuigkeiten zu Handelsabkommen mit US-Partnern. Quelle: xStation5 von XTB

