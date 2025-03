⏫EURUSD legt vor NFPs 0,5% zu

Daten zum US-Arbeitsmarkt/Non-Farm Payrolls werden um 14:30 Uhr veröffentlicht Bloomberg geht von einem NFP-Wert von 160.000 aus.

Der ADP-Bericht zeigte ein Wachstum der privaten Beschäftigung von nur 77.000.

Bloomberg Economics weist in einem Bericht darauf hin, dass der heutige NFP-Wert bei nur 65.000 liegen könnte, was eine Enttäuschung für den Markt wäre. Werden die Arbeitsmarktdaten die Anleger enttäuschen? Der US-Arbeitsmarkt ist seit Monaten stark und untermauert die Stärkung des US-Dollars und die jüngste Beibehaltung unveränderter Zinssätze. Andererseits gab es in letzter Zeit viele Anzeichen für eine Abschwächung der Arbeitsmarktbedingungen: Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen ADP-Bericht mit einem Wert von 77.000 in der Privatbeschäftigung

Erhöhte Arbeitslosenquoten

Hohe geplante Entlassungen laut Challenger-Bericht

Einstellung der finanziellen Unterstützung für den Bildungssektor und die Politik der neuen Trump-Regierung (das Auslaufen von Hilfsgeldern aus der Biden-Präsidentschaft, wie z. B. der Elementary and Secondary School Emergency Relief Fund (ESSER III) und der State and Local Fiscal Recovery Funds (SLFRF), schuf eine sogenannte Fiskalklippe für staatliche und lokale Regierungen). Laut BE könnte dies zu einem Rückgang der Beschäftigung im öffentlichen Dienst um 28.000 und im Privatsektor um 18.000 geführt haben.

Schlechtes Wetter in den ersten beiden Monaten des Jahres: Ein strenger Winter und Stürme führten zu einem Beschäftigungsrückgang in den Vereinigten Staaten. Laut BE hatte das Wetter im Vergleich zu einem Standardmonat einen negativen Nettoeffekt auf die Beschäftigung von 60.000.

Erwähnenswert ist auch der Beginn umfangreicher Entlassungen im Regierungssektor aufgrund der Arbeit von DOGE – dem Department of Government Efficiency, das von Elon Musk geleitet wird. Schätzungen zufolge könnten bis Ende 2025 bis zu einer halben Million Beamte ihren Arbeitsplatz verlieren. Der ADP-Bericht und die Arbeitslosenanträge der letzten Wochen deuten auf eine stärkere Abkühlung auf dem US-Arbeitsmarkt hin. Quelle: Macrobond, XTB Die Zahl der Arbeitslosenanträge ist in letzter Zeit gestiegen, obwohl ein Anstieg über 300.000 ein alarmierendes Signal wäre. Macrobond, XTB Wird die Fed die Daten beobachten? Die Fed-Sitzungen im Dezember und Januar haben deutlich gezeigt, dass die US-Zinssätze aufgrund des erhöhten Risikos einer erneuten Inflation über einen längeren Zeitraum unverändert bleiben werden. Die Fed räumte jedoch auch ein, dass es bei einer deutlichen Abschwächung des Arbeitsmarktes schnell zu Zinssenkungen kommen könnte. Wenn die Daten aufgrund einer moderaten Konjunkturschwäche selbst schwächer werden, die neue Regierung große Entlassungen plant und die Zollsituation ebenfalls zu einer Verschlechterung der Wirtschaft führen könnte, könnte die Fed gezwungen sein, die Zinsen früher zu senken. Daher könnten die heutigen schwachen Daten die Erwartungen an schnellere Zinssenkungen als zu Beginn der zweiten Jahreshälfte wieder aufleben lassen. Damit die Fed die Zinssätze im März senken kann, müssten die heutigen Daten jedoch höchstwahrscheinlich einen Rückgang der Beschäftigung und die VPI-Inflation in der nächsten Woche einen enormen Rückgang aufweisen. Die Erwartungen an niedrigere US-Zinssätze steigen, was auch zu einer Abschwächung des Dollars selbst führt. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB Wie wird der Markt reagieren? EURUSD hat diese Woche einen Anstieg von fast 5 % verzeichnet. Das Währungspaar überschreitet das 61,8-Retracement des letzten Abwärtsimpulses, was auf eine mögliche Trendwende bei dem Währungspaar hindeuten könnte. Der Spread der Anleiherenditen deutet auf eine mögliche Rückkehr zu den Höchstständen des letzten Jahres um den Wert von 1,1200 hin. Andererseits ist der Euro potenziellen US-Zöllen auf Waren aus der Europäischen Union ausgesetzt, und starke Daten und keine Änderung der Haltung der Fed könnten die jüngsten Gewinne des Paares umkehren. Derzeit liegt die nächste Widerstandszone bei etwa 78,6 Retracement bei 1,10, während die Unterstützung bei 1,0800 und dann bei 1,0700 beim 50,0 Retracement liegt. Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

