US Börsenstart: Indizes nähern sich Tageshochs | P&G und Boeing übertreffen Erwartungen

US Börse im Fokus: Indizes nahe Tageshochs – Boeing & P&G überraschen positiv 🔑 Key Takeaways US Indizes stabil im Plus

Nasdaq (+0,25 %) und Russell 2000 führen den Markt an. Der S&P 500 steigt um 0,15 %, während der Dow Jones mit -0,05 % leicht zurückfällt. Boeing & P&G überraschen positiv – Gesundheitssektor unter Druck

Boeing meldet starkes Umsatzwachstum, P&G punktet mit soliden Quartalszahlen. Hingegen leiden Merck, UnitedHealth und der gesamte Pharmasektor unter schwachen Prognosen. Tech-Rallye setzt sich fort – Fokus auf Magnificent 7

Anleger bleiben vor den Zahlen von Meta, Microsoft, Amazon & Apple vorsichtig optimistisch. Der Technologiesektor bleibt treibende Kraft im US-Markt. 📰 Marktentwicklung & Branchenperformance Der US-Aktienmarkt zeigt sich nach Eröffnung leicht fester. Besonders der S&P 500 testet weiterhin neue Allzeithochs. Unterstützt wird der Aufwärtstrend durch den EMA30. Der RSI signalisiert weiteres Potenzial – sofern die weiteren Unternehmenszahlen keine negativen Überraschungen liefern. 🧱 Immobiliensektor im Aufwind: Trotz leicht rückläufiger Immobilienpreise (-0,2 % ggü. Vormonat) führen Immobilienaktien die Tagesgewinner an. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und lege los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen 💊 Gesundheitswerte schwächeln: Schwache Quartalszahlen von UnitedHealth und Novo Nordisk drücken die Stimmung, verstärkt durch Sorgen um potenzielle branchenspezifische Zölle. Die heutige Volatilität in den Sektoren des S&P 500. Quelle: Bloomberg Finance LP 📊 Arbeitsmarkt bleibt stabil Die aktuellen JOLTS-Daten deuten auf einen robusten Arbeitsmarkt hin. Zwar sind offene Stellen in bestimmten Sektoren wie Beherbergung, Gesundheitswesen und Finanzen rückläufig, die Kündigungsrate bleibt jedoch stabil bei 3,1 Millionen. 🏢 Unternehmenszahlen im Überblick ✈️ Boeing (BA.US) Umsatz: 22,7 Mrd. USD (+35 % YoY)

Verlust je Aktie: -1,24 USD (besser als erwartet)

Aktie: -0,7 %

→ Turnaround-Plan zeigt erste Wirkung. Produktion der 737 Max soll 2025 auf 42 Jets/Monat steigen. 🧼 Procter & Gamble (PG.US) Gewinn je Aktie: 1,48 USD (über Erwartung)

Umsatz: 20,89 Mrd. USD

Aktie: -0,7 %

→ Solides organisches Wachstum. Fokus auf Preiserhöhungen und Kapitalrückführung (15 Mrd. USD). 💳 PayPal (PYPL.US) EPS-Ausblick 2025: 5,15–5,30 USD (positiv)

Aktie: -6,8 %

→ Venmo wächst stark, doch kurzfristige Ausblicke enttäuschen. 💊 Merck & Co. (MRK.US) Gewinn je Aktie: 2,13 USD (unter Erwartung)

Aktie: -7,6 %

→ Gardasil-Export nach China ausgesetzt, Umsatzprognose gesenkt. 🎧 Spotify (SPOT.US) EPS: 0,42 € (weit unter Prognose)

Umsatz: 4,19 Mrd. €

Aktie: -8,8 %

→ Nutzerwachstum stark, aber hohe Kosten belasten Margen. 🏥 UnitedHealth (UNH.US) EPS-Prognose 2025: mind. 16 USD (deutlich unter Konsens)

Aktie: -5,5 %

→ Höhere Pflegekosten und schwächere Margen belasten. 🧺 Whirlpool (WHR.US) Gewinn je Aktie: 1,17 USD (unter Erwartung)

Aktie: -10,2 %

🧠 Fazit: US Börse zeigt Stärke, aber selektives Investieren bleibt entscheidend Die Börse USA zeigt sich insgesamt widerstandsfähig. Während Tech-Werte und Immobilienaktien überzeugen, sorgen Enttäuschungen im Gesundheitssektor für Gegenwind. Die anstehenden Quartalszahlen der Tech-Giganten dürften wegweisend für die weitere Richtung der Märkte sein. Anleger bleiben vorerst wachsam, aber optimistisch. S&P 500 Chart (H1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 29.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

