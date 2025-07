📣EURUSD unter 1,18 vor NFP-Daten

Um 14:30 Uhr deutscher Zeit werden wichtige US-Arbeitsmarktdaten ver√∂ffentlicht, kurz vor dem Feiertag am Freitag, dem Unabh√§ngigkeitstag. Aufgrund des morgigen Unabh√§ngigkeitstags in den USA werden die US-Arbeitsmarktdaten heute, am Donnerstag, ver√∂ffentlicht. Es werden heute noch weitere US-Daten erwartet, und der Handelstag in den USA wird etwas fr√ľher enden. Nach der negativen √úberraschung durch die ADP-Daten gestern k√∂nnten sich Anleger fragen, ob ein negativer NFP-Wert den Weg f√ľr eine Zinssenkung bei der Sitzung im Juli ebnen k√∂nnte. Markterwartungen Der Marktkonsens geht von einem Anstieg der Besch√§ftigtenzahlen um 110.000 im Juni aus, nach 139.000 im Mai. Die Arbeitslosenquote d√ľrfte von 4,2 % auf 4,3 % steigen und damit den h√∂chsten Stand seit Oktober 2021 erreichen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Bloomberg Economics prognostiziert einen etwas h√∂heren Anstieg von 120.000, warnt jedoch davor, dass die Daten durch verschiedene Anpassungen aufgebl√§ht sein k√∂nnten, sodass im Durchschnitt 80.000 Arbeitspl√§tze pro Monat entstehen w√ľrden. Es besteht auch das Risiko, dass die Arbeitslosenquote auf 4,4 % steigt. Prognosen: NFP: 110-120k (Konsens gegen√ľber Bloomberg Economics)

110-120k (Konsens gegen√ľber Bloomberg Economics) Arbeitslosenquote: 4,3 % (gegen√ľber 4,2 % zuvor)

4,3 % (gegen√ľber 4,2 % zuvor) Durchschnittlicher Stundenlohn: +0,3 % im Monatsvergleich (gegen√ľber +0,4 % zuvor)

+0,3 % im Monatsvergleich (gegen√ľber +0,4 % zuvor) Jahreslohn: 3,9 % im Jahresvergleich (gegen√ľber 3,9 % im Jahresvergleich zuvor)

Sollte sich der NFIB-Index als Fr√ľhindikator erweisen, d√ľrfte sich dies letztendlich auch in einem schw√§cheren Wert f√ľr die NFP-Besch√§ftigungszahlen niederschlagen. Quelle: Bloomerg Finance LP, XTB

Der ISM-Besch√§ftigungs-Subindex f√ľr das verarbeitende Gewerbe ist k√ľrzlich auf einen extrem niedrigen Stand von 45 Punkten gefallen, was auf Entlassungen in diesem Sektor hindeutet. Quelle: Bloomerg Finance LP, XTB Warnsignale f√ľr den Arbeitsmarkt Eine Reihe von Indikatoren deutet auf eine Abschw√§chung des Arbeitsmarktes hin. Die ADP-Daten zeigen einen R√ľckgang von 33.000 Arbeitspl√§tzen im privaten Sektor ‚Äď der erste negative Wert seit M√§rz 2023. Auch die w√∂chentlichen Arbeitslosenantr√§ge steigen, und die ISM-Arbeitsmarkt-Teilindizes sind insbesondere im verarbeitenden Gewerbe durchweg schwach. Daten von Bloomberg Economics deuten darauf hin, dass das tats√§chliche Besch√§ftigungswachstum nach Bereinigung um das ‚ÄěGeburten-Sterbe‚ÄĚ-Modell des Bureau of Labor Statistics nur bei 40.000 Arbeitspl√§tzen liegen k√∂nnte. Die j√ľngsten JOLTS-Daten fielen jedoch mit √ľber 7,7 Millionen gegen√ľber zuvor fast 7,4 Millionen besser als erwartet aus, was jedoch saisonal bedingt sein k√∂nnte.

Aktuelle Daten zeigen, dass die Zahl der offenen Stellen wieder zu steigen beginnt, was darauf hindeutet, dass sich der Arbeitsmarkt nicht weiter abk√ľhlt. Quelle: Bloomerg Finance LP, XTB

Der negative ADP-Wert ist ein starkes Warnsignal, wobei jedoch anzumerken ist, dass der NFP-Bericht in den meisten F√§llen besser ausgefallen ist als der ADP-Bericht. Quelle: Bloomerg Finance LP, XTB Haltung der Fed und Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Juli Jerome Powell schloss in seinen j√ľngsten √Ąu√üerungen eine Zinssenkung im Juli nicht aus und erkl√§rte: ‚ÄěIch kann dazu nichts sagen‚Äú, betonte jedoch, dass die Entscheidung von den Wirtschaftsdaten abh√§ngen werde. Die M√§rkte preisen derzeit eine Wahrscheinlichkeit von etwa 25 % f√ľr eine Zinssenkung bei der Sitzung der US-Notenbank Ende Juli ein. Zwei Fed-Mitglieder ‚Äď Christopher Waller und Michelle Bowman ‚Äď haben sich offen f√ľr eine Zinssenkung im Juli ausgesprochen, sofern der Inflationsdruck begrenzt bleibt. Interessanterweise werden sie vom Markt auch als potenzielle Kandidaten f√ľr den Fed-Vorsitz nach Powells Ausscheiden im Mai n√§chsten Jahres gehandelt.

Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Juli ist deutlich auf 25 % gestiegen, verglichen mit etwa 15 % Mitte Juni. Quelle: Bloomerg Finance LP, XTB Was muss f√ľr eine Senkung geschehen? Der Druck von Trump auf Jerome Powell nimmt fast t√§glich zu. Laut Trump sollten die US-Zinsen derzeit bei etwa 1,0 % liegen. Die Zentralbank bleibt jedoch unabh√§ngig. Sollten sich die Daten jedoch weiter verschlechtern und die Fed von einer Senkung absehen, wird das Szenario einer zuvor angek√ľndigten Nachfolge Powells sehr wahrscheinlich. Entscheidend f√ľr eine Zinssenkung im Juli w√§ren sehr schwache Daten. Sollte der ADP-Bericht durch den NFP-Bericht best√§tigt werden und einen tats√§chlichen R√ľckgang der Besch√§ftigung zeigen, w√ľrde dies eine solide Grundlage f√ľr eine Zinssenkung Ende dieses Monats bilden. Ein weiterer entscheidender Faktor w√§re ein Anstieg der Arbeitslosenquote auf 4,4 %. Die Fed selbst hat k√ľrzlich ihre Prognose revidiert und geht nun davon aus, dass die Arbeitslosenquote in diesem Jahr 4,5 % erreichen wird.

Die Arbeitslosenantr√§ge bleiben auf einem hohen Niveau, aber erst ein Anstieg √ľber 300.000 w√ľrde ein starkes Warnsignal darstellen. Quelle: Bloomerg Finance LP, XTB Wie sieht es mit dem EURUSD aus? Das EUR/USD-W√§hrungspaar hat in den letzten Monaten deutlich an Wert gewonnen und seine Gewinne Ende Juni noch einmal beschleunigt. Derzeit testet es seine h√∂chstenst√§nde seit 2021. Was das Ausma√ü betrifft, √§hnelt der aktuelle Aufw√§rtstrend zunehmend der Entwicklung im Jahr 2020. W√§hrend der Anstieg im Jahr 2020 jedoch weitgehend von der Nachfrage nach dem Euro getrieben war, sind die aktuellen Gewinne in erster Linie auf die Schw√§che des Dollars zur√ľckzuf√ľhren. Sollten die heutigen Daten tats√§chlich auf Bedenken hinsichtlich der Lage der US-Wirtschaft hindeuten, w√§re das Potenzial f√ľr eine weitere Aufw√§rtsbewegung betr√§chtlich. Derzeit geht man davon aus, dass die Europ√§ische Zentralbank eine Toleranzschwelle f√ľr den EUR/USD-Kurs bei etwa 1,20 hat, da ein st√§rkerer Euro zu einer Deflation f√ľhren k√∂nnte. Sollten die heutigen Daten jedoch robust ausfallen und zwischen 110.000 und 150.000 liegen, w√ľrden die Chancen f√ľr eine Zinssenkung sinken und das W√§hrungspaar k√∂nnte eine deutliche Korrektur erleben. ¬† ¬†Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† GEWUSST WIE! Auch an der B√∂rse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube! 21 B√∂rsen-Tutorials f√ľr alle Anf√§nger und Einsteiger.

