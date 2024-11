EZB-Protokoll deutet auf ausgeglichene Haltung der Zentralbanker hin, EURUSD leicht höher

Das Protokoll der letzten Sitzung der EZB, bei der die Banker beschlossen, die Zinssätze um 25 Basispunkte zu senken (17. Oktober), wurde gerade veröffentlicht. Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Schlussfolgerungen aus diesem Protokoll: Der Disinflationsprozess ist auf einem guten Weg, da die Inflation im September niedriger ausfiel als erwartet

Die Annäherung der Inflation an das Ziel von 2 % wird nun früher im Jahr 2025 erwartet

Aufwärtsrisiken für die Inflation werden jetzt als geringer eingeschätzt, sind aber immer noch vorhanden

Überlegungen zum Risikomanagement waren ausschlaggebend für die Entscheidung zur Zinssenkung im Oktober

Die Wirtschaftsaussichten zeigen eine anhaltende Schwäche, insbesondere im verarbeitenden Gewerbe

Erste Anzeichen für eine Verbesserung der Dienstleistungsinflation sind sichtbar

Eine frühzeitige Zinssenkung bietet eine Absicherung gegen eine mögliche Zielunterschreitung und unterstützt eine sanfte Landung

Es ist noch zu früh, um den Sieg im Kampf gegen die Inflation zu verkünden

Einige Mitglieder zogen es zunächst vor, bis Dezember auf weitere Informationen zu warten

Da sich die Zinssätze dem neutralen Bereich nähern, ist besondere Vorsicht geboten, um eine Verlangsamung der Desinflation zu vermeiden

