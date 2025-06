Fed-Chef Powell rechnet mit einem „signifikanten“ Inflationsanstieg. 🔴Geringere Wahrscheinlichkeit für Zinssenkungen im Sommer?

Laut Fed-Chef Jerome Powell „ist der Grund, warum wir die Zinsen nicht senken, dass die Prognosen innerhalb und außerhalb der Fed für dieses Jahr einen deutlichen Anstieg der Inflation erwarten“. Andererseits sagt Powell: „(...) Wir könnten eine weniger starke Inflation als erwartet sehen, und wenn das der Fall ist, würden wir eine frühere Senkung vorschlagen. (...) Auch ein schwächerer Arbeitsmarkt würde eine frühere Senkung nahelegen. Powell signalisiert auch, dass der Arbeitsmarkt deutlich schwächer ist, was die Fed dazu veranlassen könnte, die Zinsen später in diesem Jahr zu senken. Allerdings besteht weiterhin Unsicherheit über die Auswirkungen der Zölle, sodass die Federal Reserve in diesem Sommer möglicherweise eine abwartende Haltung einnehmen wird. Der USDIDX verliert heute fast 0,6 %, da die Anleger die niedrigeren Ölpreise und die Chance auf einen echten Waffenstillstand im Nahen Osten abwägen. Wie wir auf dem Wochenchart sehen können, setzt der USDIDX den größten Ausverkauf seit Herbst 2022 fort. USDIDX Chart (W1) Quelle: xStation5 von XTB Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln Weltweite Aktien handeln, ohne an hohe Ordergebühren denken zu müssen!

