Das Wichtigste in Kürze Börse aktuell im Wartemodus vor der ersten Fed-Entscheidung 2026.

Inflation nahe 3 % und robuste Konjunktur sprechen gegen schnelle Zinssenkungen.

Fed dürfte länger pausieren, erste Zinssenkung wird erst für Juli 2026 erwartet.

Börse aktuell: Fed-Entscheidung rückt näher – Ist die Geldpolitik wieder neutral? 🏦 Die Börse aktuell blickt gespannt auf die morgige Sitzung der US-Notenbank. Am Mittwoch um 20:00 Uhr MEZ wird die Federal Reserve ihre erste Zinsentscheidung des Jahres 2026 bekannt geben. Nach der Zinssenkung um 25 Basispunkte im Dezember auf eine Spanne von 3,50–3,75 % haben sich die Erwartungen an weitere Lockerungen deutlich abgeschwächt. Die Märkte rechnen inzwischen nicht nur mit einer Zinspause, sondern mit einem Stillhalten der Fed bis in die zweite Jahreshälfte 2026. Drei Key Takeaways – Börse aktuell im Überblick Börse aktuell im Wartemodus vor der ersten Fed-Entscheidung 2026. Inflation nahe 3 % und robuste Konjunktur sprechen gegen schnelle Zinssenkungen. Fed dürfte länger pausieren, erste Zinssenkung wird erst für Juli 2026 erwartet. Konjunktur und Inflation: Börse aktuell vor neuem Gleichgewicht 📊 Die jüngsten US-Daten zeichnen ein Bild zunehmender wirtschaftlicher Stärke. Das BIP für Q3 2025 wurde leicht nach oben revidiert (von 4,3 % auf 4,4 %), was signalisiert, dass Verbraucher und Unternehmen trotz politischer Unsicherheiten widerstandsfähig geblieben sind. Besonders auffällig: Konsum bleibt Hauptwachstumstreiber

Unternehmensinvestitionen stärker als erwartet

Inflation nähert sich erneut der 3%-Marke Auch hochfrequente Daten bestätigen diesen Trend. Das US-Verbrauchervertrauen (University of Michigan) stieg im Januar auf 56,4 Punkte, während die Konsumausgaben (PCE) zuletzt um 0,5 % m/m zulegten. Gleichzeitig sank die Sparquote, was auf eine zunehmende Risikobereitschaft der Haushalte hindeutet. Für die Börse aktuell bedeutet das: Die Phase klarer Disinflation scheint vorerst beendet. Arbeitsmarkt stabilisiert sich – Entlastung für die Fed ⚙️ Der US-Arbeitsmarkt sendet Signale der Stabilisierung. Zwar bleibt die Einstellungstätigkeit verhalten, doch die Angst vor einem abrupten Einbruch nimmt ab: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe nahe Mehrjahrestiefs (~200.000)

Arbeitslosenquote überraschend auf 4,4 % gesunken

ISM-Berichte zeigen verbesserte Beschäftigungskomponenten in Industrie und Dienstleistungen Diese Entwicklung reduziert den Druck auf die Fed, präventiv zu lockern – ein wichtiger Aspekt für die Börse aktuell, die zunehmend ein neutrales Zinsumfeld einpreist. Warum die Fed vorsichtig bleibt – auch politisch ⚠️ Neben harten Daten spielen auch weiche Faktoren eine Rolle. Die laufenden Justizverfahren gegen Fed-Chef Jerome Powell werden von vielen Beobachtern als Belastungsprobe für die Unabhängigkeit der Notenbank gesehen. Dies dürfte die Fed zusätzlich dazu bewegen, besonders vorsichtig zu agieren, um nicht den Eindruck politischer Einflussnahme zu erwecken. Hinzu kommen Zweifel an der Datenqualität, ausgelöst durch den längsten Regierungsstillstand der US-Geschichte. Verzerrungen in Inflations- und Konjunkturdaten erhöhen für die Fed das Risiko, zu früh zu handeln. YouTube Börsen Wissen für Alle Fazit: Börse aktuell stellt sich auf längere Zinspause ein Die Börse aktuell bewertet die US-Geldpolitik zunehmend als nahe am neutralen Niveau. Während sich Konjunktur und Konsum als robust erweisen, bleibt die Inflation hartnäckig nahe 3 %. In diesem Umfeld dürfte die Fed vorerst abwarten, um eine erneute Inflationsbeschleunigung zu vermeiden. Für die Märkte bedeutet das: weniger Rückenwind durch Zinssenkungen, aber zugleich mehr Stabilität – ein Umfeld, das selektives Investieren begünstigt. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.