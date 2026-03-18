Fed im Wartemodus – Inflation und Öl bestimmen Börse aktuell

Das Wichtigste in Kürze Fed bleibt vorsichtig

Inflation steigt kurzfristig

Zinssenkungen unsicher

Börse USA: Fed bleibt im Wartemodus – Märkte reagieren sensibel 📊 Die Börse USA steht weiterhin im Spannungsfeld zwischen Inflation, Ölpreisschock und geldpolitischer Unsicherheit. Die Börse aktuell wird maßgeblich durch die Aussagen der Federal Reserve geprägt, die sich klar im „Wait-and-see“-Modus befindet. Fed-Chef Jerome Powell betont eine ausgewogene Haltung: Die aktuelle Geldpolitik sei angemessen, doch die Risiken – insbesondere durch den Nahostkonflikt und steigende Energiepreise – bleiben schwer einschätzbar. Key Takeaways Fed bleibt vorsichtig:

Geldpolitik im Wartemodus. Inflation steigt kurzfristig:

Ölpreise treiben Erwartungen. Zinssenkungen unsicher:

Ohne Fortschritte kaum Spielraum. Inflation und Ölpreis im Mittelpunkt Ein zentrales Thema für die Börse aktuell bleibt die Inflation: Inflationserwartungen steigen deutlich durch hohe Ölpreise

Kurzfristig ist ein Anstieg wahrscheinlich

Langfristig bleibt das Ziel von 2 % bestehen Der Ölpreisschock könnte sich zunehmend auch in der Kerninflation widerspiegeln. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, dass höhere US-Energieproduktion einen Teil der Effekte abfedert. Source: Bloomberg Finance LP Fed zwischen Wachstum und Risiko Die Fed befindet sich aktuell in einer schwierigen Position: Zinsen liegen im neutral-restriktiven Bereich

Geldpolitik bleibt datenabhängig

Entscheidungen werden von Sitzung zu Sitzung getroffen Während frühere Zinssenkungen den Arbeitsmarkt unterstützen sollen, wird deutlich:

Ohne weitere Fortschritte bei der Inflation sind neue Zinssenkungen unwahrscheinlich. Zinsperspektive: Unsicherheit nimmt zu 📉 Die Erwartungen an die Geldpolitik verändern sich leicht: Weniger Fed-Mitglieder unterstützen kurzfristige Zinssenkungen

Konsens für Lockerungen bleibt bestehen

Inflationstrend grundsätzlich weiter rückläufig Diese gemischten Signale sorgen für Unsicherheit an der Börse USA und erhöhen die Abhängigkeit von kommenden Daten. Marktreaktion: Dollar gewinnt an Stärke Die Reaktion der Märkte zeigt die aktuelle Nervosität: US-Dollar legt zu

EURUSD fällt unter 1,15

Leicht hawkische Aussagen verstärken Bewegung Dies unterstreicht, dass die Börse aktuell stark von geldpolitischen Nuancen beeinflusst wird. Fazit Die Börse USA befindet sich aktuell in einer Phase erhöhter Unsicherheit. Die Fed versucht, eine Balance zwischen Inflationsbekämpfung und Wachstumsstützung zu halten – eine schwierige Aufgabe angesichts geopolitischer Risiken und steigender Energiepreise. Für die Börse aktuell bedeutet das: Die Richtung bleibt offen. Entscheidend wird sein, ob sich der Inflationsdruck in den kommenden Monaten tatsächlich abschwächt. Bis dahin dürfte die Fed vorsichtig agieren – und die Märkte entsprechend volatil bleiben. EURUSD Forexpaar Chart (M5) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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