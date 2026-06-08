Börse Aktuell: Waffenruhe zwischen Israel und Iran stabilisiert Märkte | Markt News

Nach den Kursverlusten an den US-Börsen am Freitag hat die Korrektur zu Beginn der neuen Handelswoche auch Europa und Asien erfasst. Belastet wurden die Märkte durch steigende Erwartungen einer restriktiveren Geldpolitik der US-Notenbank nach den überraschend starken US-Arbeitsmarktdaten sowie durch höhere Energiepreise. Für eine vorübergehende Stabilisierung sorgte jedoch die Ankündigung einer Waffenruhe zwischen Israel und Iran durch US-Präsident Donald Trump.

Markt News: Neue Spannungen im Nahen Osten bleiben im Fokus

In der Nacht von Samstag auf Sonntag führte Israel erstmals seit der am 8. April vereinbarten Waffenruhe wieder Angriffe auf militärische Ziele im Iran durch. Die israelische Luftwaffe griff mehrere Einrichtungen in einem petrochemischen Komplex in der Region Mahshahr im Südwesten des Landes an.

Am heutigen Morgen reagierte der Iran mit Gegenangriffen. Auch von israelischer Seite wurden erneut Beschüsse gemeldet. Gegen Mittag kündigte US-Präsident Trump eine vorübergehende Waffenruhe an. Die iranischen Streitkräfte erklärten jedoch, dass diese bei weiteren israelischen Angriffen auf den Libanon aufgehoben werden könnte.

Börse Aktuell: Ölpreise geben einen Teil ihrer Gewinne wieder ab

Die jüngsten Aussagen aus dem Weißen Haus begrenzten die zuvor deutlichen Kursanstiege am Ölmarkt. Aktuell steigt der Preis für Brent-Rohöl um rund 1%, während WTI etwa 0,9% zulegt. Zu Handelsbeginn in Europa hatten die Gewinne zeitweise noch mehr als 4% betragen.

Die Entwicklung der Energiepreise bleibt damit ein wichtiger Faktor für die weitere Richtung an den globalen Finanzmärkten.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 08.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Markt News Europa: DAX unter Druck, Südeuropa mit relativer Stärke

Im europäischen Handel zeigt sich insbesondere der DAX schwächer und verliert rund 0,4%. Auch der französische CAC 40 (-0,1%), der Schweizer SMI (-0,2%) sowie der polnische WIG20 (-0,1%) notieren im Minus. Positive Impulse kommen dagegen aus Südeuropa. Der italienische FTSE MIB gewinnt etwa 0,5%, während der spanische IBEX 35 um 0,1% zulegt.

Technologiewerte belasten asiatische Märkte

Während der asiatischen Handelssitzung standen vor allem Unternehmen aus dem Bereich Künstliche Intelligenz und Halbleiter unter Druck. Belastungsfaktoren waren vor allem Umschichtungen und Positionierungen am Optionsmarkt. Besonders deutlich zeigte sich die Schwäche in Südkorea: Samsung verlor zeitweise mehr als 10%, während SK Hynix rund 8% nachgab. Gemeinsam machen beide Unternehmen etwa die Hälfte der Marktkapitalisierung des KOSPI-Index aus. Im weiteren Handelsverlauf stabilisierte sich die Stimmung jedoch etwas.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 08.06.2026.

Börse Aktuell: BASF und Intesa Sanpaolo unter den größten Verlierern

Zu den schwächsten Werten im Euro Stoxx 50 zählen heute BASF mit einem Minus von 3,8%, Saint-Gobain mit einem Rückgang von 3,5% sowie die italienische Großbank Intesa Sanpaolo mit einem Verlust von 2,1%. Besondere Aufmerksamkeit gilt Intesa Sanpaolo. Die Aktie geriet unter Druck, nachdem das Institut ein Übernahmeangebot im Volumen von 30,6 Milliarden Euro für die Banca Monte dei Paschi di Siena angekündigt hatte. Die traditionsreiche italienische Bank gilt als das älteste noch bestehende Kreditinstitut der Welt.

Quelle: Bloomberg, 08.06.2026

Fazit: Geopolitik bestimmt die Markt News

Die aktuellen Markt News werden weiterhin maßgeblich von den geopolitischen Entwicklungen im Nahen Osten geprägt. Während die angekündigte Waffenruhe kurzfristig für Entspannung sorgt, bleiben die Risiken für die Energiepreise und die globalen Aktienmärkte bestehen. Anleger dürften daher insbesondere die weitere Entwicklung bei Öl, DAX und den internationalen Leitindizes genau verfolgen.

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Autor: Michał Jóźwiak, Financial Markets Analyst bei XTB

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