EURUSD Prognose: Fed-Signale und Forex Aktuell Die heutige Rede von Susan Collins, Mitglied der US-Notenbank Federal Reserve, sorgte auf Bloomberg für Bewegung am Devisenmarkt. Sie betonte die anhaltende Unsicherheit in Bezug auf die zukünftige Geldpolitik der Fed. Während die Inflation weiterhin ein Risiko darstellt, deutet die Verlangsamung am US-Arbeitsmarkt auf eine vorsichtigere Haltung hin. Im Forex Handel spiegelt sich dies in der aktuellen EURUSD Prognose wider: Das Währungspaar tendiert heute fester. ►EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD Kernaussagen von Collins Die Geldpolitik sei „moderat restriktiv“ und damit aktuell angemessen.

Sorgen über steigende Inflationserwartungen bestehen nicht.

Die Risiken für das Doppelmandat – Preisstabilität und Beschäftigung – befinden sich in einem „heiklen Gleichgewicht“.

Über den nächsten Zinsschritt sei noch keine endgültige Entscheidung gefallen.

Das verlangsamte Jobwachstum spreche dafür, mehr Zeit für Analysen zu nehmen.

Handelszölle könnten stärker und längerfristiger auf die Inflation wirken.

In Gesprächen im Boston Fed-Distrikt sei Inflation das dominierende Thema.

Es gebe sowohl Aufwärtsrisiken bei der Inflation als auch Abwärtsrisiken am Arbeitsmarkt. Forex Aktuell: Euro gewinnt gegen US-Dollar Seit dem frühen Morgen zeigt sich der US-Dollar schwächer gegenüber dem Euro. Händler achten nun gespannt auf die Rede von Fed-Chef Jerome Powell, die um 16:00 Uhr Ortszeit in Jackson Hole erwartet wird. Diese könnte entscheidende Hinweise für die kurzfristige EURUSD Prognose liefern. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die gesamtwirtschaftlichen Fundamentaldaten in den USA bleiben laut Collins „relativ solide“. Dennoch macht sie deutlich: „Wir können nicht warten, bis alle Unsicherheiten ausgeräumt sind.“ Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.