S&P 500 Prognose: Volatilität erwartet – Börse Aktuell im Fokus

Das Wichtigste in Kürze Wall Street bleibt heute geschlossen

Inflation fällt langsamer als erwartet

Freitag wird entscheidend

Die US-Finanzmärkte bleiben heute aufgrund eines Feiertags geschlossen. An der Wall Street findet kein regulärer Handel statt. Anleger kehren am Dienstag zurück, doch bereits jetzt deutet vieles darauf hin, dass die kommenden Tage eine spürbare Zunahme der Volatilität bringen könnten. ►S&P 500 WKN A0AET0 | ISIN US78378X1072 | Ticker: S&P 500 Der Freitag endete mit gemischten Tendenzen. Im Mittelpunkt standen aktuelle US-Konjunkturdaten, die wichtige Impulse für die weitere S&P 500 Prognose liefern. Inflation und Geldpolitik: Fed bleibt vorsichtig Die Inflationsdaten für Januar zeigten ein langsameres Preiswachstum als erwartet. Dennoch bedeutet dies nicht automatisch eine schnelle Kehrtwende in der Geldpolitik. Im aktuellen Umfeld verschafft die rückläufige Inflation der US-Notenbank (Fed) vielmehr Spielraum, ihren vorsichtigen Kurs beizubehalten. Ein unmittelbarer Druck für aggressive Zinssenkungen ist derzeit nicht erkennbar. Zusätzlich bestätigte der starke Arbeitsmarktbericht zu Wochenbeginn die robuste Verfassung der US-Wirtschaft. Diese Kombination aus stabiler Konjunktur und moderater Inflation stärkt die Argumente für Zurückhaltung bei geldpolitischen Lockerungen. Börse Aktuell: Der Markt preist derzeit maximal zwei Zinssenkungen im laufenden Jahr ein. Das unterstreicht, dass die Erwartungen an das Ausmaß möglicher Lockerungen begrenzt sind – ein entscheidender Faktor für die weitere S&P 500 Prognose. Wichtige Termine: PCE-Daten und BIP im Fokus In dieser Woche rücken mehrere bedeutende Veröffentlichungen in den Mittelpunkt: PCE-Inflationsdaten (Freitag): Bevorzugtes Inflationsmaß der Fed

Vorläufige BIP-Zahlen für Q4: Hinweise auf das Wirtschaftswachstum

Fortlaufende Berichtssaison: Unternehmenszahlen als zusätzlicher Impulsgeber Gerade die PCE-Daten gelten als richtungsweisend für die Geldpolitik. Entsprechend könnten sie die kurzfristige Entwicklung an der Börse Aktuell maßgeblich beeinflussen. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. US500 (S&P 500) – Aktuelle Marktlage Die US500-Kontrakte (S&P 500) bewegen sich heute in einer engen Handelsspanne nahe dem Referenzniveau. Da keine Kassasitzung stattfindet und bedeutende Konjunkturdaten fehlen, bleibt die Volatilität begrenzt. Das Handelsvolumen ist reduziert, und Investoren agieren zurückhaltend. Für die S&P 500 Prognose bedeutet dies kurzfristig Stabilität – mittel- bis kurzfristig jedoch erhöhte Sensibilität gegenüber neuen Inflations- und Wachstumsdaten.

