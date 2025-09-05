Forex-Analyse & EURUSD Prognose: Eurozone-BIP 1,5 %, Ausblick 2025

Forex-Analyse & EURUSD Prognose: Eurozone-BIP stabil, EURUSD erholt sich 📊 Die neuesten Daten aus der Eurozone geben gemischte Signale für Anleger und Devisenhändler. Während das BIP im 2. Quartal 2025 leicht über den Erwartungen lag, blieb das Beschäftigungswachstum hinter den Prognosen zurück. Für Trader, die sich für die Forex-Analyse und die aktuelle EURUSD Prognose interessieren, sind diese Zahlen von entscheidender Bedeutung. 📈 Eurozone BIP Q2: Wachstum stabil über den Erwartungen Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Eurozone legte im 2. Quartal 2025 um 1,5 % YoY zu. Analysten hatten lediglich mit 1,4 % gerechnet. Im Quartalsvergleich blieb das Wachstum mit +0,1 % exakt im Rahmen der Prognosen (zuvor: 0,6 %). Damit zeigt die Forex-Analyse, dass die Konjunktur zwar an Dynamik verliert, aber stabiler ausfällt als befürchtet. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen 👥 Beschäftigungsdaten: leichte Abkühlung erkennbar Die Beschäftigungsänderung in der Eurozone betrug im 2. Quartal 2025 +0,6 % YoY (Prognose: 0,7 %, zuvor ebenfalls 0,7 %). Im Quartalsvergleich lag das Plus bei 0,1 %, was den Erwartungen entspricht, aber auf eine leichte Abschwächung am Arbeitsmarkt hinweist. 💶 EURUSD Prognose: Paar testet wichtige Unterstützung Der EURUSD nähert sich aktuell der Unterstützungszone bei 1,169. Zuvor war das Hauptwährungspaar zwischen 1,162 und 1,168 konsolidiert, zeigt sich nun aber wieder bullish über dem 30- und 100-Stunden-EMA.

Für die EURUSD Prognose bedeutet dies, dass ein kurzfristiger Aufwärtstrend möglich ist – entscheidend bleibt jedoch, ob die Unterstützung nachhaltig hält. 🔑 Key Takeaways Eurozone-BIP Q2: +1,5 % YoY, leicht über den Erwartungen (1,4 %). Beschäftigungswachstum verlangsamt: +0,6 % YoY statt erwarteten 0,7 %. EURUSD Prognose: Währungspaar testet Unterstützung bei 1,169 und handelt über wichtigen gleitenden Durchschnitten. ✅ Fazit Die aktuellen Daten zeigen: Die Eurozone wächst langsamer, aber stabiler als befürchtet. Der Arbeitsmarkt verliert etwas an Dynamik, was die Forex-Analyse bestätigt. Für Trader bleibt die EURUSD Prognose spannend – die Kursentwicklung rund um die Marke von 1,169 könnte entscheidend für die weitere Richtung sein. EURUSD Chart (H1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

