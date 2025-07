Freeport-McMoRan-Aktien fallen um 4 % nach Herabstufung durch Morgan Stanley 📉

Die Aktien von Freeport-McMoRan (FCX.US) sind am Dienstag im Trading um fast 4 % gefallen, da eine Herabstufung durch Morgan Stanley die Stimmung der Anleger trotz eines ansonsten bullischen Umfelds f√ľr Kupfer- und Goldpreise belastet. Dieser Schritt erfolgt vor dem Hintergrund wachsender Bedenken, dass die j√ľngste Rallye der Aktie bereits einen Gro√üteil des kurzfristigen Optimismus eingepreist haben k√∂nnte ‚Äď was nach Ansicht einiger Marktstrategen nur noch begrenztes Aufw√§rtspotenzial l√§sst. Morgan Stanley geht davon aus, dass die US-Z√∂lle von 50 % auf Kupfer die Nachfrage beeintr√§chtigen und das Gesch√§ft von Freeport unter Druck setzen werden. Morgan Stanley stuft Freeport-McMoran auf ‚ÄěEqualweight‚ÄĚ herab Die Investmentbank senkte ihre Bewertung f√ľr Freeport von ‚ÄěOverweight‚ÄĚ auf ‚ÄěEqualweight‚ÄĚ und begr√ľndete dies mit einem ausgewogeneren Risiko-Ertrags-Verh√§ltnis. Trotz der Anhebung des Kursziels von 45 auf 54 US-Dollar ist Morgan Stanley der Ansicht, dass der j√ľngste Kursanstieg ‚Äď derzeit liegt der Kurs bei 46 US-Dollar ‚Äď nur noch begrenzten Spielraum f√ľr weitere kurzfristige Gewinne l√§sst. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Analysten wiesen darauf hin, dass die langfristigen Fundamentaldaten zwar weiterhin attraktiv sind, aber nur wenige unmittelbare Wachstumstreiber in Sicht sind. Dies d√§mpft die Begeisterung nach einer Rendite von 20,8 % seit Jahresbeginn, wie aus den Daten von InvestingPro hervorgeht. Freeport wird derzeit mit dem 5,1-fachen des f√ľr 2026 erwarteten EBITDA und dem 12,3-fachen des f√ľr 2026 erwarteten Gewinns pro Aktie gehandelt, was weiterhin unter dem 5-Jahres-Durchschnitt liegt, aber die Rallye hat die Aktie n√§her an ihren fairen Wert gebracht. W√§hrend Freeport voraussichtlich von den erwarteten US-Z√∂llen auf Kupferimporte profitieren wird, die zu einem Anstieg der inl√§ndischen COMEX-Kupferpreise f√ľhren k√∂nnten, werden einige Analysten vorsichtiger. Insbesondere Citi behielt seine neutrale Bewertung bei, w√§hrend Morgan Stanley ebenfalls das begrenzte Aufw√§rtspotenzial in naher Zukunft betonte. Mehrere Brokerh√§user, darunter Raymond James, hoben das Risiko hervor, das Freeport aufgrund der regulatorischen und rechtlichen Rahmenbedingungen in Indonesien ausgesetzt ist. Dies bleibt ein strategischer Faktor f√ľr globale Investoren, die die langfristige Verm√∂gensbasis des Unternehmens beobachten. W√§hrend Unternehmen wie Stifel (Kursziel 56 USD) und CFRA (Kursziel 57 USD) ihre optimistische Einsch√§tzung bekr√§ftigt haben, hat die heutige Herabstufung zu einer geteilteren Meinung unter den Analysten gef√ľhrt, was sich auf die kurzfristige Marktstimmung auswirkt. Der heutige R√ľckgang der Freeport-Aktie scheint weniger mit den Fundamentaldaten als vielmehr mit der Positionierung und den Erwartungen zu tun zu haben. Nach einem starken Anstieg in diesem Jahr passt sich der Markt an die Vorstellung an, dass weitere Kursgewinne ohne neue Impulse nicht so leicht zu erzielen sein werden. Freeport-McMoRan (FCX.US) Aktie Chart (D1) Quelle:¬†xStation5¬†von XTB, aufgenommen am 15.07.2025. Zeithistorie gem√§√ü der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator f√ľr zuk√ľnftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD.¬†M√∂gliche W√§hrungsschwankungen k√∂nnen sich auf die Rendite auswirken. ¬† AKTIEN¬†kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie f√ľr Neukunden: ¬† Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt f√ľr Neukunden als Aktion zus√§tzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen √ľber den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Ver√∂ffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einsch√§tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bed√ľrfnisse bestimmter Personen verfasst. Ver√∂ffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzm√§rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzm√§rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und k√∂nnen auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzu√§ndern oder zu erg√§nzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einsch√§tzung, Idee oder Prognose √§ndert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht f√ľr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Ver√∂ffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verl√§sslicher Indikator f√ľr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten k√∂nnen anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von W√§hrungsschwankungen erh√∂hen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere W√§hrung als die offizielle W√§hrung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ans√§ssig ist bzw in welcher W√§hrung das Handelskonto gef√ľhrt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und pr√ľft nicht, ob eine Anlageentscheidung f√ľr die Kunden steuerlich g√ľnstig ist. Die steuerliche Behandlung h√§ngt von den pers√∂nlichen Verh√§ltnissen eines Kunden ab und kann k√ľnftig √Ąnderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments k√∂nnen steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS f√ľr CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten √ľberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k√∂nnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.