Fresenius Medical Care Aktie: Neue Unternehmensstrategie "FME Reignite" 🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 10.07.2025

Fresenius Medical Care WKN: 578580 | ISIN:  DE0005785802 | Ticker: FME

‚Äč‚Äč‚Äč‚ÄčAktuelle Analyse und Einsch√§tzung sowohl f√ľr kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einsch√§tzungen und Prognosen f√ľr l√§ngerfristige Investoren

Short Cut: 

Der Konzern startet ein Aktienr√ľckkaufprogramm und pr√§sentiert eine neue Strategie.

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 46,73 EUR Marktkapitalisierung 13,71 Mrd. EUR Umsatz 2024 19,34 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2024) 50,53 % KGV 2025* 15,33 4 Wochen Performance - 3,20  % Bewertung stark unterbewertet Div. Rendite 2025*  3,14 % Branche medizinische Produkte

Parkettgefl√ľster:

Der Konzern hat angek√ľndigt im 2. Quartal 2025 ein Aktienr√ľckkaufprogramm zu starten, dass mehrere Tranchen umfassen soll. Die erworbenen Aktien sollen eingezogen werden. Einige Investoren waren von der Ank√ľndigung entt√§uscht, da sich von dem Programm mehr versprochen haben. Gleichzeitig hat der Konzern seine neue Strategie "FME Reignite" vorgestellt. Im laufenden Jahr geht das dritte und letzte Jahr der insgesamt dreij√§hrigen Turnaround- und Transformationsphase zu Ende. Im Rahmen der Turnaroundphase hat sich der Konzern von Unternehmen getrennt, die nicht zum Kerngesch√§ft geh√∂ren und margenverw√§sserende Effekte haben. Dieser Prozess soll in den kommenden Jahren weiter fortgesetzt werden. FMC will in den n√§chsten zwei Jahren weitere 300 Mio. EUR einsparen, bis Ende 2027 sollen sich die Einsparungen auf 1,05 Mrd. EUR belaufen.

Weiterhin bestehen bleibt das Margenziel von 10 bis 14 Prozent, das bereits in der letzten Strategie als Ziel vorgegeben wurde. Zudem hat FMC angek√ľndigt, aus dem Value-Based-Care einen eigenst√§ndigen Unternehmensbereich zu machen. Value-Based-Care w√§re damit das dritte operative Segment des Unternehmens. Dieses Segment umfasst die wert- und risikobasierten Versorgungsprogramme mit √∂ffentlichen und privaten Kostentr√§gern in den USA zur langfristigen Versorgung von CKD und ESRD-Patienten. Der Bereich setzte im letzten Jahr 1,8 Mrd. EUR um. Bis 2030 wird f√ľr diesen Bereich eine niedrige einstellige Ergebnismarge in Aussicht gestellt.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Der Anteilsschein hat bis Ende Juli zur√ľckgesetzt. Es gelang Anfang August bei 32,50 EUR eine Stabilisierung und zun√§chst eine moderate Erholung. Im September / Oktober konsolidierte die Aktie in einer Box von 3 EUR. Nach einem weiteren, diesmal kleineren R√ľcksetzer Ende Oktober, konnte sich das Wertpapier im weiteren Handelsverlauf dynamisch und vor allem deutlich erholen. Anfang Dezember kam es zu einer weiteren Konsolidierung, Mitte Januar erfolgte der n√§chste Aufw√§rtsschub. Das Hoch Ende Januar bei 48,31 EUR wurde nachfolgend im Februar wieder abverkauft. Das Papier setzte bis Mitte M√§rz zur√ľck und konnte sich dann wieder in Richtung der 46 EUR-Marke erholen. Anfang April machte sich Schw√§che breit und auch die Vola nahm zu. Die Aktie formatierte bei 39,43 EUR das Jahrestief und konnte sich nachfolgend wieder bis an die 44,80 EUR-Marke erholen, gab hier aber wieder nach, um mit Schwung aufw√§rtszulaufen. Die Aufw√§rtsbewegung hat die Aktie bis an die 54 EUR getragen. Dieses Hoch wurde abverkauft, das Papier setzte nachfolgend wieder in den Bereich der 45 EUR zur√ľck. Die folgende moderate Erholung hatte aber keine Substanz.

Im Tageschart ist erkennbar, dass die SMA200 (aktuell bei 44,34 EUR) Anfang November angelaufen wurde. Diese Durchschnittslinie wurde in der KW 15/2025 erneut angelaufen. Die Lunte der Tageskerze lief unter diese Linie, der Kerzenk√∂rper konnte sich dar√ľber halten. Die folgende Erholungsbewegungen fanden zun√§chst an der SMA20 (aktuell bei 47,82 EUR) /¬†SMA50 (aktuell bei 49,25 EUR) ihr Ende. Anfang Mai ging es mit Schwung √ľber die¬†SMA50. Im Rahmen der Schw√§che ist die Aktie wieder unter die SMA20 gefallen, konnte sich zun√§chst im Dunstkreis dieser Linie festsetzen. Weitere Schw√§che ging unter die SMA50. Zwar konnte sich das Papier nachfolgend etwas erholen. Diese endete im Bereich der SMA20 / SMA50. Von hier aus orientierte sich die Aktie wieder in Richtung S√ľden.

Damit hat sich das Tageschart eingetr√ľbt. Das Papier steht jetzt vor der Herausforderung, dass es sowohl √ľber die SMA20 als auch √ľber die SMA50 gehen muss, um wieder Perspektive auf der Oberseite zu haben. Beide Linien waren in den letzten Handelsmonaten √ľbergeordnete eine Barriere. die Aktie hatte es zwar vermocht, sich √ľber diese Linien zu schieben, ist aber immer wieder in den Dunstkreis dieser Linie zur√ľckgefallen. Sollte es das Papier es schaffen, sich √ľber die SMA50 zu schieben und zu etablieren, so w√§re es wesentlich, dass die Aktie die Kraft hat sich nachfolgend dynamisch aufw√§rtszuschieben. Gelingt es diese Kursmuster abzubilden, so k√∂nnte es erneut in Richtung des Jahreshochs gehen. Dar√ľber k√∂nnte der Anteilsschein wieder in Richtung 63 / 70 EUR laufen.

Sollte sich die Schw√§che weiter fortsetzen, so k√∂nnte das Wertpapier in Richtung der SMA200 laufen. Wird diese Durchschnittslinie angelaufen, so sollte die Aktie sp√§testens im Bereich dieser Linie einen Richtungswechsel abbilden. Sollte diese Linie per Tagesschluss aufgegeben werden, so w√ľrde sich das Chartbild verbindlich b√§risch eintr√ľben, wenn der Anteilsschein nachfolgend auch den Kontakt verliert. Dies k√∂nnte als Hinweis interpretiert werden, dass sich die Schw√§che weiter in Richtung des Jahrestiefs 2024 fortsetzen k√∂nnte.

Einschätzung Tageschart, Prognose:  neutral

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Die Aktie muss sich per Tagesschluss √ľber der SMA50¬†etablieren, um wieder Perspektive auf der Oberseite zu haben. Schw√§che sollte sich sp√§testens im Bereich der SMA200 erholen, um den bullischen Grundton im Chart nicht vollst√§ndig in Frage zu stellen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass sich die Aktie Mitte Januar √ľber die¬†SMA20 (aktuell bei 47,76 EUR) / SMA50 (aktuell bei 47,46 EUR) gelaufen ist. Nachdem das Hoch formatiert war, gaben die Notierungen wieder nach. Es ging zur√ľck an die SMA200 (aktuell bei 47,67 EUR), an der sich das Papier stabilisieren, zun√§chst erholen und dann wieder in den Dunstkreis dieser Linie zur√ľckgelaufen ist. Es ging bis Anfang April √ľbergeordnet im Bereich dieser Durchschnittslinie entlang. Die SMA200¬†wurde nachfolgend im Rahmen von Schw√§che aufgegeben. Die folgenden Erholungsversuche fanden sp√§testens an der SMA50¬†ihr Ende. Nach einem erneuten R√ľcksetzer unter die¬†SMA20¬†konnte sich das Papier mit einem GAP up √ľber die SMA50¬†schieben und nachfolgend auch √ľber die SMA200¬†und von hier aus an das Jahreshoch laufen. Im Rahmen der aktuellen Schw√§che ging es wieder unter die SMA20¬†als auch unter die SMA50. Im Chart ist gut erkennbar, dass die¬†SMA20¬†dem Papier zun√§chst etwas Support gegeben hat, diese Durchschnittslinie im Handelsverlauf dann aufgegeben wurde. Es ging zur√ľck an die SMA200, an der sich das Wertpapier zun√§chst etwas erholen konnte, dann aber wieder in den Bereich dieser Linie zur√ľckgefallen ist.

Der Aktie fehlt aktuell die Kraft sich substantiell zu erholen. Die SMA200 hat im Rahmen des Kursverlaufs eine besondere Relevanz. Der Anteilsschein steht jetzt vor der Herausforderung, dass es gilt alle drei Durchschnittslinien zu √ľberwinden, um √ľberhaupt wieder Perspektiven auf der Oberseite zu haben. Der Kursverlauf im M√§rz zeigt, dass es durchaus dauern k√∂nnte, bis sich Aufw√§rtsbewegungen mit Substanz einstellen. Gelingt es der Aktie aber sich √ľber der SMA20 / SMA200 zu etablieren und nachfolgend auch z√ľgig weiter aufw√§rtszulaufen, so k√∂nnte es an die Anlaufziele gehen, die in der Tagesbetrachtung gew√ľrdigt worden sind.¬†

Gelingt es aber nicht, diese Kursmuster abzubilden und setzt sich das Papier verbindlich unter der SMA200 fest, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Abgaben weiter fortsetzen könnten. Ein denkbares Anlaufziel auf der Unterseite könnte dann das Jahrestief 2024 sein.

Einschätzung 4h Chart, Prognose: neutral / bärisch

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Perspektiven auf der Oberseite kann sich die Aktie erarbeiten, wenn es ihr gelingt, sich √ľber der¬†SMA200 / SMA20 zu etablieren und vor allem nachfolgend z√ľgig aufw√§rtszulaufen. Solange das Papier aber unter der¬†SMA50 notiert, solange √ľberwiegen die Risiken.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  35 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 65 %

Widerstände

47,15

47,46

47,58

47,67

47,76

47,82

48,04

48,27 (GAP)

49,26

50,96

Unterst√ľtzungen

45,04

44,34

44,47 (GAP)

42,96 (GAP)

40,89

