Friedrich Vorwerk Group-Aktien fallen trotz starkem Quartalsbericht um 5 % von ihrem Allzeithoch 📉

Die Aktien des deutschen Energieinfrastruktur-Spezialisten Friedrich Vorwerk (VH2.DE) sind heute um fast 5,5 % gefallen und gehören damit zu den schwächsten Werten an der deutschen Börse. Trotz robuster Quartalsergebnisse und eines neuen Auftrags für den Ausbau der 61 km langen süddeutschen Erdgasleitung (SEL) bleibt die Stimmung der Anleger gedämpft. Die Aktie des Unternehmens ist im Jahresvergleich um rund 290 % und seit Jahresbeginn um fast 130 % gestiegen.

Die Aktie des Unternehmens ist im Jahresvergleich um rund 290 % und seit Jahresbeginn um fast 130 % gestiegen. Im ersten Quartal 2025 stieg der Umsatz von Friedrich Vorwerk gegenĂĽber dem Vorjahreszeitraum um 77 % auf 135,9 Mio. €, während der Nettogewinn dank Auftragseingängen um 450 % auf 8,56 Mio. € stieg. Der Gewinn pro Aktie (EPS) stieg von 0,08 EUR im ersten Quartal 2024 auf 0,43 EUR, und die operative Marge verbesserte sich von 2 % im Vorjahreszeitraum auf 6,3 %. Seit der Talsohle im Jahr 2023 haben die Aktien von Friedrich Vorwerk um fast 700 % zugelegt. Die starken Ergebnisse des ersten Quartals 2025 reichten jedoch nicht aus, um Käufer anzulocken, was zu einer Welle von Gewinnmitnahmen fĂĽhrte. Die wichtigste UnterstĂĽtzung ist nun die EMA50 (gelbe Linie) bei 53 EUR pro Aktie. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: xStation5 von XTB  ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto Täglich verfĂĽgbar! Monatlich ausgeschĂĽttet! Zinsen fĂĽr die "Pause" bis zum nächsten Trade Â

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.