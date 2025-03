GBPUSD fällt vor BoE-Entscheidung um 0,4 % 📉

ūüí° Die steigende Inflation und die geopolitische Unsicherheit werden die Bank of England wahrscheinlich dazu veranlassen, die Zinsen beizubehalten. Die Bank of England wird ihre Politik auf ihrer Sitzung im M√§rz mit ziemlicher Sicherheit unver√§ndert lassen. Die Inflation bleibt hoch, und die geopolitische Unsicherheit im Zusammenhang mit handelspolitischen Ver√§nderungen erh√∂ht das Risiko eines Inflationsdrucks weiter. Aus diesem Grund erwarten wir, dass der Leitzins bei 4,5 % bleibt. ¬† Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Wichtige Punkte vor der heutigen Entscheidung: Analysten sind sich einig, dass der Referenzzinssatz bei 4,5 % beibehalten wird.

beibehalten wird. Erwartete Stimmverteilung bei der Frage, ob die Zinsen beibehalten oder gesenkt werden sollen: 7-2-0 .

. Die Kerninflation stieg im Januar von 2,5 % im Dezember auf 3 % und √ľbertraf damit die Prognose der BoE vom Februar um 0,2 Prozentpunkte .

von 2,5 % im Dezember auf 3 % und √ľbertraf damit die Prognose der BoE vom Februar um . Andererseits blieben das Lohnwachstum und die Dienstleistungsinflation hinter den Erwartungen zur√ľck, obwohl sie weiterhin hoch sind (6,1 % bei den L√∂hnen im Privatsektor und 5 % bei der Dienstleistungsinflation).

hinter den Erwartungen zur√ľck, obwohl sie sind (6,1 % bei den L√∂hnen im Privatsektor und 5 % bei der Dienstleistungsinflation). Kurzfristige Inflationsanstiege und zunehmende handelspolitische Unsicherheit stellen erhebliche Risiken f√ľr die VPI-Prognosen dar, √§ndern jedoch nichts an den langfristigen Aussichten f√ľr Zinssenkungen.

Bisher hat das Vereinigte Königreich radikale Zolländerungen vermieden.

vermieden. Erwartet wird, dass die Bank of England im Mai mit einer Lockerung der Geldpolitik beginnt und die Zinsen bis Ende des Jahres von derzeit 4,5 % auf 3,75 % senkt. Das Abstimmungsverhalten ¬†der BoE deutet darauf hin, dass Zinssenkungen anstelle einer anhaltenden Straffung die vorherrschende Haltung werden, was sich langfristig auf die Leistung des Pfunds gegen√ľber anderen W√§hrungen auswirken k√∂nnte. ¬† Kurzfristig ist es jedoch unwahrscheinlich, dass der Markt sofortige Zinssenkungen sehen wird. Die Inflation hat sich zu schnell erholt und das Lohnwachstum bleibt stark, was das Potenzial f√ľr einen anhaltenden R√ľckgang des Preisdrucks begrenzt. ¬† Was ist vom GBPUSD zu erwarten? Das Basisszenario des Marktes geht davon aus, dass die BoE die Zinsen stabil halten und vorsichtige Kommentare zu ihren politischen Aussichten abgeben wird. Gouverneur Andrew Bailey hat davor gewarnt, dass das Vereinigte K√∂nigreich nicht immun gegen die Auswirkungen der US-Z√∂lle sein wird, auch wenn es nicht direkt betroffen ist. Er warnte auch davor, die j√ľngsten Stimmverschiebungen innerhalb der BoE √ľberzubewerten, nachdem eine unerwartete √Ąnderung durch einen Beamten die Anleger dazu veranlasst hatte, verst√§rkt auf weitere Zinssenkungen zu setzen. Erwartet wird, dass die BoE angesichts der makro√∂konomischen Daten einen restriktiven Kurs beibeh√§lt, was theoretisch einen Aufw√§rtstrend bei GBPUSD unterst√ľtzen k√∂nnte. Die wichtigste Unterst√ľtzungsstufe auf mittlere Sicht bleibt die 200-Tage-EMA (goldene Kurve in der Grafik), die in der Vergangenheit ein entscheidendes Hindernis f√ľr den Abw√§rtstrend darstellte. Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† ¬† BROKERWAHL 2025

