Forex aktuell: EURUSD heute im Zeichen geldpolitischer Spannungen Die jüngsten Kommentare aus den USA sorgen für Bewegung im Devisenmarkt. Stephen Miran, Trumps Kandidat für die US-Notenbank, lobt die aktuellen BLS-Inflationsdaten als „gut entwickelt“ und sieht keinen Hinweis auf zollbedingte Preissteigerungen. Mietinflation führt er teilweise auf illegale Einwanderung zurück und erwartet bei geänderter Politik eine Disinflation im Dienstleistungssektor. Miran betont die Bedeutung einer unabhängigen Fed, befürwortet jedoch weitere geldpolitische Lockerungen und einen schwächeren US-Dollar – ein Signal, das den EURUSD heute stützen könnte. Donald Trump verschärft seine Kritik an Fed-Chef Jerome Powell und fordert aggressive Zinssenkungen. Zudem bringt er sogar mögliche Klagen im Zusammenhang mit der Verwaltung des Fed-Gebäudes ins Spiel. Seiner Ansicht nach hat Powell zu spät gelockert – Trump will schnellere und tiefere Zinssenkungen, was den US-Dollar tendenziell schwächt und den EURUSD aktuell nach oben treiben könnte. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Thomas Barkin, Präsident der Fed von Richmond, warnt hingegen, dass Inflationsrisiken weiter bestehen. Zwar spürt er eine gewisse Konsumenten-Müdigkeit durch hohe Preise, mahnt jedoch zu Vorsicht und datenabhängigem Handeln. Seine zurückhaltende Haltung signalisiert, dass die Fed vorerst nicht in Eile ist, die Zinsen zu senken. Marktausblick für den EURUSD heute Die Kombination aus Trumps massivem Druck, Mirans schwacher-Dollar-Haltung und Barkins vorsichtiger Linie schafft ein gemischtes Bild für den Forex-Markt. Während Mirans Nominierung und Trumps Forderungen nach Zinssenkungen klar dovish wirken, deutet Barkins Skepsis darauf hin, dass schnelle Zinssenkungen nicht garantiert sind. Für den EURUSD heute bedeutet dies: Die Abwärtsrisiken für den US-Dollar steigen, insbesondere wenn die Fed im September tatsächlich geldpolitisch lockert. Forex-Händler sollten daher auf mögliche EURUSD-Anstiege im Herbst achten, vor allem, wenn die US-Wirtschaft an Schwung verliert und die Fed auf Lockerungskurs geht. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Der EURUSD ist heute nach gemischten CPI-Daten und zurückhaltenden Äußerungen des neuen Fed-Kandidaten höher. Darüber hinaus nimmt Trump seine Angriffe auf Jerome Powell wieder auf, was den Dollar weiter unter Druck setzen könnte. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

