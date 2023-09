ABSTRACT:¬†Im Tageschart ist erkennbar, dass Gold sich in den letzten Handelstagen etwas erholen konnte. Es ging im Zuge dessen von der SMA200¬†(aktuell bei 1.915,7 US-Dollar) √ľber die SMA20 (aktuell bei 1.914,8 US-Dollar) als auch √ľber die SMA50 (aktuell bei 1.931,0 US-Dollar). Das¬†Edelmetall muss versuchen sich per Tageschluss √ľber der SMA50 zu halten. Sollte dies gelingen, so w√§re weiterhin wichtig, dass es z√ľgig weiter aufw√§rts geht.¬†

Aktuelle¬† Gold¬†Analyse ¬†am 03.09.2023: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr ‚Äď f√ľr aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading¬†ūüĒī Gold Handelsideen¬†ūüĒī Gold Prognose & Ausblick

Gold R√ľckblick: (28.08.2023 - 01.09.2023)

Gold notierte am Montagmorgen bei 1.915,5 US-Dollar. Das Edelmetall lag damit 27,60 US-Dollar √ľber dem Level am Montagmorgen der Vorwoche und 1,30 US-Dollar √ľber dem Wochenschluss am Freitagabend. Gold konnte sich am Montagnachmittag zun√§chst erholen, gab bis zum Abend wieder Teile der Gewinne ab. Es ging nach einem R√ľcksetzer am Dienstagnachmittag mit Dynamik und mit Momentum in den Bereich der 1.935/38 US-Dollar. Nach einer l√§ngeren Konsolidierung setzte sich die Aufw√§rtsbewegung am Mittwoch weiter fort, allerdings mit deutlich weniger Dynamik. Es ging dann bis Freitagnachmittag mehr oder weniger in einer Box seitw√§rts weiter. Das Wochenhoch wurde am Freitagnachmittag formatiert, dass aber gleich wieder abverkauft wurde. Gold gab im Zuge des R√ľcksetzers wieder in den Bereich der 1.940 US-Dollar nach. Das Edelmetall ging bei 1.940,4 US-Dollar aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch liegt erneut √ľber dem Level der Vorwoche, das Wochentief ebenfalls und √ľber der 1.900 US-Dollar Marke. Auch in der abgelaufenen Handelswoche konnte ein Wochengewinn ausgewiesen werden, der 17. in diesem Jahr. Der Range war etwas gr√∂√üer als in der Vorwoche, lag aber unter dem Jahresdurchschnitt.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem √úberschreiten der 1.950,3 US-Dollar-Marke damit gerechnet, dass Gold unser n√§chstes Anlaufziel bei 1.952,4 US-Dollar anlaufen k√∂nnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde erreicht und √ľberschritten, das Setup hat damit nicht gegriffen. Die R√ľcksetzer gingen mit Unterschreiten der¬†1.914,0 US-Dollar nicht ganz an unser n√§chstes Anlaufziel auf der Unterseite bei 1.912,5 US-Dollar. Diese Marke wurde knapp verpasst.

Gold - Wie könnte es weitergehen:

Gold-Widerstände

1.941,4

1.941,5

1.942,7

1.958,1

1.962,3

1.972,2

1.974,6

1.985,7

1.998,8

2.001,2

Gold-Unterst√ľtzungen

1.936,4

1.933,1

1.932,2

1.931,0

1.925,4

1.915,7

1.914,8

1.912,2

1.902,3

1.889,8

Gold Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Im Tageschart ist erkennbar, dass Gold sich in den letzten Handelstagen etwas erholen konnte. Es ging im Zuge dessen von der SMA200¬†(aktuell bei 1.915,7 US-Dollar) √ľber die SMA20 (aktuell bei 1.914,8 US-Dollar) als auch √ľber die SMA50 (aktuell bei 1.931,0 US-Dollar). Mit dem √úberschreiten der SMA50 hat die Aufw√§rtsdynamik aber nachgelassen. Die Tageskerzen der letzten drei Handelstagen waren wenig √ľberzeugend.

Das Edelmetall muss versuchen sich per Tageschluss √ľber der SMA50 zu halten. Sollte dies gelingen, so w√§re weiterhin wichtig, dass es z√ľgig weiter aufw√§rts geht. Kann sich Gold rasch aufw√§rts schieben, so k√∂nnte es zun√§chst in den Bereich der 1.960/63 US-Dollar und dann √ľbergeordnet weiter aufw√§rts bis in den Bereich der 1.990/92 US-Dollar gehen.

Gelingt der Move nicht und setzt das Edelmetall wieder unter die SMA50 zur√ľck, so k√∂nnten die SMA20 als auch die SMA200 noch einen weiteren Support bieten. Beide Durchschnittslinien liegen aktuell eng zusammen, das Edelmetall w√§re in diesem Bereich gut unterst√ľtzt. Geht es aber mit Dynamik an diese beiden Linien, so k√∂nnte es auch direkt weiter abw√§rts in Richtung der 1.880/75 US-Dollar gehen.

Einordnung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): bullisch

Betrachtung im 4h Chart:

Das Edelmetall konnte sich √ľber die SMA200 (aktuell bei 1.933,1 US-Dollar) schieben, dann aber nicht wesentlich weiterlaufen. Es ging in eine Seitw√§rtsbox weiter. Zum Wochenschluss ging der R√ľcksetzer am Freitagnachmittag unter die SMA20 (aktuell bei 1.941,4 US-Dollar). Der Wochenschluss wurde im Dunstkreis der SMA20 formatiert.

Wesentlich wird sein, ob es das Edelmetall es schafft, sich √ľber der SMA20 zu etablieren. Sollte dies gelingen und kann sich das Edelmetall auch rasch aufw√§rts schieben, so k√∂nnte es an unser Anlaufziel gehen, dass in der Tagesbetrachtung definiert worden ist.

Sollte sich Schw√§che einstellen und geht es auch unter die SMA200, so w√ľrde sich das Chart wieder eintr√ľben. Weitere Abgaben w√§ren denkbar, die in Richtung der SMA50 (aktuell bei 1.925,4 US-Dollar) gehen k√∂nnten.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bullisch / neutral

Fazit:¬† Gold muss per Tagesschluss √ľber der 50-Tage-Linie etablieren. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts in Richtung der 1.960/63 US-Dollar und √ľbergeordnet in Richtung der 1.990/92 US-Dollar gehen. Setzt sich Gold hingegen unter der 200-Tage-Linie fest, so weitere Abgaben einstellen, die √ľbergeordnet bis in den Bereich der 1.880 US-Dollar gehen k√∂nnten.

  Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:      55 %

  Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:     45 %

Gold - Einsch√§tzung f√ľr die neue Handelswoche:

Long Setup: Gold k√∂nnte zun√§chst versuchen sich √ľber der 1.940,3 US-Dollar zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 1.941,5, bei 1.942,7, bei 1.945,1, bei 1.947,7, bei 1.948,6, bei 1.950,3, bei 1.952,4, bei 1.954,8, bei 1.956,2, bei 1.958,1, bei 1.960,0 und dann bei 1.962,3 US-Dollar gehen. √úber der 1.962,3 US-Dollar-Marke k√∂nnte Gold unsere n√§chsten Anlaufziele bei 1.963,9, bei 1.965,1, bei 1.966,9, bei 1.968,2, bei 1.970,2, bei 1.972,2, bei 1.974,6, bei 1.976,5 bzw. bei 1.978,0 US-Dollar anlaufen.

Short Setup: Kann sich Gold nicht √ľber der 1.940,3 US-Dollar Marke halten, so k√∂nnte das Edelmetall zun√§chst an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 1.938,8, bei 1.936,4, bei 1.934,3, bei 1.933,1, bei 1.932,2, bei 1.931,0, bei 1.929,7, bei 1.928,1, bei 1.927,0 und dann bei 1.925,4 US-Dollar anlaufen. Unter der 1.925,4 US-Dollar-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 1.923,1, bei 1.921,1, bei 1.919,8, bei 1.917,7, bei 1.916,2, bei 1.915,7, bei 1.914,8, bei 1.912,2, bei 1.909,7, bei 1.906,9, bei 1.904,2, bei 1.902,0 bzw. bei 1.899,7 US-Dollar zu finden.

Übergeordnete erwartete Gold Tendenz in der KW 36 / 2023:

seitwärts / aufwärts

 

