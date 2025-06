🟡Gold fällt um fast 1,5 %

Die US-Inflationsdaten, die um 14:30 Uhr MESZ veröffentlicht werden, dürften die langfristigen Aussichten der US-Notenbank nicht verändern, aber Aufschluss über die Auswirkungen der Zölle geben. Gold verzeichnet einen starken Wertverlust, was angesichts der gleichzeitigen Schwäche des US-Dollars und der steigenden Erwartungen hinsichtlich Zinssenkungen durch die Fed bemerkenswert ist. Der Einbruch des Edelmetalls ist in erster Linie auf die positiven Entwicklungen in den Handelsverhandlungen zwischen den USA, China und anderen globalen Volkswirtschaften zurückzuführen. Dennoch sind die heute veröffentlichten Daten für die langfristigen Zinserwartungen von Bedeutung, auch wenn die US-Politiker kurzfristig wahrscheinlich weiterhin den Arbeitsmarktstatistiken und dem Verbraucherpreisindex (VPI) Vorrang einräumen werden, der einen unmittelbareren Indikator für die Entwicklung der Verbraucherpreise darstellt. Der heutige Bericht dürfte einen Anstieg der Gesamt-PCE-Inflation von zuvor 2,1 % auf 2,3 % im Jahresvergleich zeigen, bei einem moderaten Anstieg von nur 0,1 % gegenüber dem Vormonat. Die Kerninflation der PCE-Ausgaben dürfte von 2,5 % auf 2,6 % gegenüber dem Vorjahr steigen, ebenfalls mit einem minimalen Anstieg von 0,1 % gegenüber dem Vormonat. Die Veröffentlichung wird auch Zahlen zu den persönlichen Einkommen und Ausgaben enthalten. Die Kerninflationsdaten der PCE-Ausgaben werden für die Marktteilnehmer besonders wichtig sein, da sie Aufschluss über die Auswirkungen der von Donald Trump verhängten Zölle auf die Inflationszahlen für Mai geben werden. Wie geht es weiter mit Gold? Ein jüngster Anstieg der Dienstleistungspreise rechtfertigt eine Erholung des Kern-PCE und wird auch die Auswirkungen der Handelszölle auf die Verbraucherpreise zeigen. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Gold Chart (D1) Gold durchläuft während der heutigen Trading-Sitzung eine deutliche Korrektur und scheint dauerhaft unter die Marke von 3300 sowie unter den 25- und 50-Perioden-Gleitenden Durchschnitt zu fallen. Sollten die Inflationsdaten stärker als erwartet ausfallen, könnte dies das Potenzial für eine Zinssenkung im September dämpfen und damit die Goldkorrektur verlängern. Sollte die Inflation jedoch nicht anziehen, könnte bereits heute eine Erholung über die Marke von 3300 erfolgen, was den Weg für schnellere Zinssenkungen durch die Fed ebnen würde. Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahrenÂ

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.