🟡Gold fällt vor Fed-Entscheidung um über 1 %

Bei der heutigen Entscheidung der US-Notenbank werden keine√úberraschungen erwartet, die Zinsen d√ľrften unver√§ndert bleiben.

Der Markt preist die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die Fed bei ihrer heutigen Sitzung nur mit einem einstelligen Prozentwert ein. Trotz wiederholter Forderungen nach einer Lockerung durch Donald Trump, der sogar die M√∂glichkeit ins Spiel gebracht hat, Gr√ľnde f√ľr eine Entlassung von Fed-Chef Powell zu suchen, d√ľrfte die Zentralbank dem Druck der Regierung standhalten. Die Fed steht derzeit vor einem komplexen Dilemma: Einerseits verursachen die von den USA verh√§ngten Z√∂lle bereits Inflationsdruck und stellen gleichzeitig eine Gefahr f√ľr den Arbeitsmarkt im Falle einer Konjunkturabk√ľhlung dar. Andererseits sind die Arbeitsmarktdaten weiterhin robust, und obwohl sich die Inflation abgeschw√§cht hat, deuten zahlreiche Indikatoren auf eine m√∂gliche Erholung hin. Daher stellt sich die Frage, ob eine l√§ngere Phase unver√§nderter Zinsen bevorsteht.

Inflationsrisiken zeichnen sich ab

Die Inflationszahlen f√ľr M√§rz in den Vereinigten Staaten verzeichneten einen deutlichen R√ľckgang und erreichten mit 2,4 % gegen√ľber dem Vorjahr den niedrigsten Stand seit September 2024 und den schw√§chsten Wert seit Februar 2021. Diese Abschw√§chung ist weitgehend auf sinkende Kraftstoffpreise zur√ľckzuf√ľhren, ohne die eine so starke Verlangsamung wahrscheinlich nicht zu beobachten gewesen w√§re.

Zwar werden auf der aktuellen Sitzung keine aktualisierten Prognosen vorgelegt, doch angesichts der Auswirkungen der Z√∂lle und einer deutlichen Belebung der Preis-Teilindizes in regionalen Umfragen und ISM-Indizes ist davon auszugehen, dass die Inflation in den USA wieder zu einem wichtigen Thema werden wird. Genau aus diesem Grund muss die Fed die konkreten Auswirkungen der Z√∂lle auf das Preisniveau abwarten. Bloomberg geht davon aus, dass die Prognose f√ľr die Kerninflation der PCE-Ausgaben bei der Sitzung im Juni auf 3,5 % f√ľr dieses Jahr nach oben korrigiert werden k√∂nnte, was einen deutlichen Anstieg gegen√ľber den im M√§rz prognostizierten 2,8 % bedeuten w√ľrde. Gleichzeitig wird eine deutliche Abw√§rtskorrektur der BIP-Wachstumsprognosen um 0,8 Prozentpunkte auf nur noch 0,9 % erwartet. Dies k√∂nnte wiederum eine deutliche Aufw√§rtskorrektur der Arbeitslosenprognosen nach sich ziehen. Die Fed sieht sich somit einer schwierigen Situation gegen√ľber: Einerseits steigen die Inflationserwartungen, was stabile oder sogar h√∂here Zinsen erforderlich macht, andererseits m√ľssen Zinssenkungen erfolgen, um einen m√∂glichen Anstieg der Arbeitslosigkeit abzufedern.

Die regionalen Indizes sind in den letzten Monaten stark gestiegen, was erneut auf ein wachsendes Inflationsproblem hindeutet. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB

Der weitere Weg f√ľr die Zinsen

Die eigenen Prognosen der Federal Reserve deuten auf zwei Zinssenkungen in diesem Jahr hin, allerdings stammt diese Einsch√§tzung bereits aus dem M√§rz. Im Gegensatz dazu preist der Markt derzeit bis zu drei Zinssenkungen in diesem Jahr ein, wobei die ersten Erwartungen auf Juli als m√∂glichen Zeitpunkt f√ľr die erste Senkung hindeuten. Wie Bloomberg jedoch hervorhebt, sollte die Fed auf der Grundlage der aktuellen Inflationsprognosen und unter Anwendung der Taylor-Regel f√ľr Zinss√§tze die aktuellen Zinss√§tze f√ľr den Rest des Jahres beibehalten und m√∂glicherweise sogar eine Anhebung in Betracht ziehen, wenn die Inflationsdaten die Erwartungen √ľbertreffen. Dies ist nat√ľrlich weder das Basisszenario f√ľr den Markt noch f√ľr die Entscheidungstr√§ger der Fed selbst.

Der Markt rechnet weiterhin mit drei Zinssenkungen in diesem Jahr, trotz erheblicher Aufw√§rtsrisiken f√ľr die Inflation in der zweiten Jahresh√§lfte. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB

Marktreaktion im Fokus

Gold gilt traditionell als sicherer Hafen und hat daher angesichts der vorherrschenden Unsicherheit eine deutliche Wertsteigerung erfahren. Gestern wurde ein Rekordschlusspreis f√ľr Gold von 3.430 US-Dollar pro Unze verzeichnet. Das Edelmetall er√∂ffnete heute zwar h√∂her, verzeichnet derzeit jedoch Verluste aufgrund m√∂glicher Gespr√§che zwischen den USA und China √ľber eine Lockerung der Z√∂lle. Obwohl eine Entscheidung der Fed zur Beibehaltung der Zinsen in der Regel als negativ f√ľr Gold angesehen wird, hat der Rohstoff in Zeiten hoher Zinsen zuletzt an Boden gewonnen. Daher ist davon auszugehen, dass das Risiko einer erh√∂hten Inflation die Anleger zu anderen Anlagen als dem US-Dollar treiben k√∂nnte. Infolgedessen ist nach der heutigen Ank√ľndigung der Fed mit einer erh√∂hten Volatilit√§t der Goldpreise zu rechnen. Eine neutrale Haltung der Zentralbank k√∂nnte Gold st√ľtzen, w√§hrend ein klarer Hinweis darauf, dass Zinssenkungen in diesem Jahr vom Tisch sind oder sogar Zinserh√∂hungen m√∂glich sind, einen deutlichen R√ľckgang und eine erneute Pr√ľfung der Marke von 3.300 USD pro Unze ausl√∂sen k√∂nnte. Derzeit liegt die wichtige Unterst√ľtzung f√ľr Gold bei 3.250 USD pro Unze, was mit dem gleitenden 25-Tage-Durchschnitt und der gr√∂√üten Korrektur innerhalb des mehrmonatigen Aufw√§rtstrends √ľbereinstimmt.

Quelle: xStation5 von XTB

 

