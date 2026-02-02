Das Wichtigste in Kürze Technische Stabilisierung

Begrenztes Korrekturpotenzial im Jahresvergleich

Schlüsselmarken entscheiden über die weitere Richtung

Der Goldpreis ist aktuell dabei, einen großen Teil seiner vorherigen Verluste wieder wettzumachen. Nach dem Rückgang auf nahezu 4.400 US-Dollar je Unze konnte sich Gold deutlich erholen und notiert derzeit wieder nahe der Marke von 4.700 US-Dollar. Diese Bewegung ist technisch relevant, da die Erholung exakt im Bereich des 50-Prozent-Fibonacci-Retracements der Aufwärtsbewegung begann, die im August 2025 ihren Ursprung hatte. ► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: Gold Quelle: Bloomberg Finance LP Aus technischer Sicht bleibt das kurzfristige Bild stabil: Die Pufferzone zwischen dem 25- und 50-Tage-Simple-Moving-Average (SMA) hält bislang stand. Zwar zählte der Kursrückgang am Freitag zu den größten Tagesverlusten in der Geschichte des Goldmarktes, überschritt jedoch nicht die Marke von 10 %. Zum Vergleich: Der Silberpreis verzeichnete zwischenzeitlich einen Einbruch von über 30 % (Quelle: Bloomberg Finance LP). Quelle: Bloomberg Finance LP Fundamentale Einordnung: Gold vs. Silber Die aktuelle Lage unterstreicht erneut die strukturellen Unterschiede zwischen Gold und Silber. Während es im Silbermarkt zu extremen Signalen im Optionshandel sowie zu Sorgen über physische Lieferengpässe kam, blieben vergleichbare Stressindikatoren im Goldmarkt aus. Weder zeigten sich außergewöhnliche Verwerfungen im Optionsmarkt, noch bestanden akute Risiken bei der Auslieferung von physischem Gold. Ein Blick in die Historie ist dennoch entscheidend für eine realistische Gold Prognose: Frühere Korrekturen nach Allzeithochs fielen teils deutlich stärker aus und erreichten Rückgänge von bis zu 40 %. Seit dem Jahr 2020 blieb die größte Korrektur jedoch auf rund 20 % begrenzt (Quelle: Bloomberg Finance LP). Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Gold Prognose: Entscheidende Kursmarken im Fokus Für die kurzfristige Gold Prognose sind nun klare technische Marken ausschlaggebend: Bullisches Szenario: Ein Tagesschlusskurs oberhalb von 4.750 US-Dollar würde darauf hindeuten, dass die Korrekturphase abgeschlossen ist. In diesem Fall rückt eine schnelle Bewegung zurück in Richtung der psychologisch wichtigen Marke von 5.000 US-Dollar je Unze in den Fokus.

Bärisches Szenario: Sollte Gold hingegen den Handelstag näher an 4.500 US-Dollar beenden, bleibt das Risiko einer tieferen Korrektur bestehen. In diesem Fall könnte der Goldpreis bis zur langfristigen Aufwärtstrendlinie im Bereich von 4.000 bis 4.200 US-Dollar zurückfallen. Fazit: Gold Aktuell mit klaren Signalen Gold aktuell zeigt sich technisch stabiler als andere Edelmetalle, insbesondere Silber. Trotz der hohen Volatilität bleibt die übergeordnete Struktur intakt. Die kommenden Handelstage dürften entscheidend dafür sein, ob der Goldpreis seine Aufwärtsbewegung fortsetzt oder eine ausgedehntere Konsolidierung bevorsteht. HANDELN BEIM BESTEN BROKER* Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren Goldhandel mit XTB: Investieren oder Traden – Du entscheidest Ob langfristige Geldanlage oder aktives Daytrading – mit XTB erhälst Du erstklassige Technologie, faire Konditionen und volle Flexibilität. Günstig wie ein Neobroker, aber mit erstklassigem Kundenservice! Wichtiger Hinweis: Chancen & Risiken beim Goldhandel Finanzanlagen bieten sowohl Chancen als auch Risiken: Langfristige Investments ohne Hebel zeigen oft Schwankungen zwischen 3 % und 10 % pro Jahr

Im CFD-Handel können solche Gewinne oder Verluste innerhalb von Minuten oder Stunden entstehen

Für beides gilt: dies sind durchschnittliche Werte, es kann durchaus viel mehr oder viel weniger sein! Chancen und Risiken gehen grundsätzlich Hand-in-Hand.



➡️ Empfehlung für Einsteiger: Nutze unser kostenloses Demokonto, um den Goldhandel risikofrei kennenzulernen. Einfachn ach der Registrierung in der Trading App ein Demokonto eröffnen.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.