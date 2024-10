GOLD legt trotz USDIDX-Erholung um 0,6 % zu; zunehmende Spannungen im Nahen Osten

Gold legt heute um fast 0,6 % zu, da die Anleger mit einer weiteren Lockerung der Fed-Politik rechnen und die Spannungen im Nahen Osten zunehmen. Medienberichten zufolge hat Israel im Südlibanon eine vermutlich spezielle militärische Bodenoperation durchgeführt. Die Reaktion des Ölmarktes deutet jedoch darauf hin, dass die Märkte das sich ausbreitende Eskalationsszenario in der Region noch ignorieren. Gestern erklärte Jerome Powell, dass die US-Notenbank die Zinssätze in diesem Jahr wahrscheinlich zweimal senken wird (beide Male um 25 Basispunkte). Andererseits sieht die Federal Reserve wirklich zurückhaltend aus, wobei Fed-Mitglied Bostic nicht einmal eine Senkung um 50 Basispunkte auf der November-Sitzung ausschließt (falls sich der Arbeitsmarkt abschwächt) und Goolsbee deutlich signalisierte, dass es „viele Zinssenkungen geben wird“. Insgesamt führen die Lockerung der Geldpolitik auf beiden Seiten des Atlantiks (USA – Eurozone) sowie die Zinssenkungen und Konjunkturprogramme in China, die geopolitischen Spannungen und die immer noch schwer vorhersehbaren Ergebnisse der Lockerungszyklen zu einer höheren Nachfrage nach Gold als „Rezessionsabsicherung“. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Fed Mitglied Powells Höhepunkte der gestrigen Pressekonferenz: Die US-Wirtschaft ist in solider Verfassung; wir beabsichtigen, unsere Instrumente einzusetzen, um sie dort zu halten . Die Politik wird sich im Laufe der Zeit in Richtung einer neutraleren Haltung bewegen, wenn sich die Wirtschaft im Großen und Ganzen wie erwartet entwickelt.

. Die Politik wird sich im Laufe der Zeit in Richtung einer neutraleren Haltung bewegen, wenn sich die Wirtschaft im Großen und Ganzen wie erwartet entwickelt. Der Arbeitsmarkt ist immer noch solide, aber er hat sich wirklich abgekühlt. Wenn die Wirtschaft wie erwartet, zeigt SEP zwei weitere 25-Basispunkte-Kürzungen.

Die Fed hat es nicht eilig, die Zinsen schnell zu senken; meine Kollegen und ich sind zuversichtlicher, dass die Inflation auf einem nachhaltigen Weg zu 2 % ist.

Nichts deutet darauf hin, dass ein Abschwung jetzt wahrscheinlicher ist; der Arbeitsmarkt könnte ein besseres Echtzeitbild der Wirtschaftslage liefern als das BIP.

der Arbeitsmarkt könnte ein besseres Echtzeitbild der Wirtschaftslage liefern als das BIP. Die Disinflation ist breit angelegt, und die jüngsten Daten deuten auf weitere Fortschritte bei der nachhaltigen Rückkehr zu 2 % hin.

Die Inflation bei den Wohnungsdienstleistungen wird weiter sinken, solange die Wachstumsrate bei den Mieten für neue Mieter niedrig bleibt.

Eine Zinssenkung um 50 Basispunkte spiegelt das wachsende Vertrauen wider, dass eine angemessene politische Neukalibrierung die Stärke des Arbeitsmarktes aufrechterhalten und die Inflation in Richtung des Ziels bewegen kann. Quelle: xStation5 Die US-Dollar-Index-Futures (USDIDX) erholten sich von 99,8 auf fast 100,8, aber Gold reagierte nicht auf diese Bewegung und stieg weiter auf 2650 $ pro Unze, was auf eine kurzfristig positive Anlegerstimmung hindeutet. Quelle: xStation5 von XTB 2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.