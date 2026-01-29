Die Gold- und Silberpreise erreichten heute neue Allzeithochs. Gold wurde zu rund 5.600 gehandelt, während Silber über 120 Dollar pro Unze stieg. Der gestrige Gewinnbericht von Microsoft wurde vom Markt negativ aufgenommen und löste zu Beginn der heutigen Sitzung einen Rückgang der Aktie um fast 10 % aus.

Obwohl Edelmetalle in der Regel als Absicherung gegen Risiken angesehen werden, deutete ihr jüngster Anstieg darauf hin, dass das größte Risiko tatsächlich in Form einer möglichen Korrektur nach unten lag. Infolgedessen griff die Risikoaversion an der Wall Street auch auf den Edelmetallmarkt über und führte dort zu Kursverlusten.

Interessanterweise vergrößerte sich kurz vor Beginn des Ausverkaufs die Preisdifferenz zwischen Shanghai und New York auf fast 30 Dollar pro Silber Unze, was als Anzeichen für eine mögliche Blase in China interpretiert werden könnte. Derzeit beobachten wir einen Preisrückgang unter 110 Dollar pro Silber Unze. Die erste wichtige Unterstützungsmarke liegt bei etwa 110 Dollar pro Unze, was dem 38,2 %-Fibonacci-Retracement des jüngsten Aufschwungs entspricht.

