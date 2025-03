GOLD steigt um 0,8 % und erreicht neues Allzeithoch bei 3020 $ inmitten eines schwächelnden US-Dollars 📈

Die Goldpreise (GOLD) werden heute fast 0,8 % h√∂her gehandelt und profitieren von einem schw√§cheren US-Dollar und einem angespannten physischen Markt. Die Nachfrage nach Goldbarren an der COMEX ist nach wie vor sehr hoch, da sich Investoren zunehmend f√ľr die physische Lieferung in Tresore entscheiden. Ein historisch teurer Aktienmarkt, eine m√∂gliche Lockerung der Geldpolitik der Fed in diesem Jahr, schw√§chere makro√∂konomische Daten aus den USA, die Unsicherheit √ľber die Politik des Wei√üen Hauses und Handelskriege sowie versch√§rfte geopolitische Spannungen sind weitere Faktoren, die den Zufluss von Gold beg√ľnstigen. Andererseits haben gro√üe Rohstoffspekulanten ihre bullischen Positionen in COMEX-Goldkontrakten auf den niedrigsten Stand seit 36 Wochen (seit Juli 2024 ) gesenkt. Derzeit liegt das offene Interesse an der COMEX etwa 100.000 Kontrakte unter dem H√∂chststand von Mitte Januar. Der Spotmarkt bleibt jedoch angespannt, da US-Investoren aktiv physisches Gold von London nach New York transferieren.

) gesenkt. Derzeit liegt das offene Interesse an der COMEX etwa dem H√∂chststand von Mitte Januar. Der Spotmarkt bleibt jedoch angespannt, da US-Investoren aktiv physisches Gold von London nach New York transferieren. Zum Ende der ersten M√§rzwoche lag das gesamte offene Interesse an COMEX-Gold-Futures und -Optionen nur 4 % √ľber seinem 10-Jahres-Durchschnitt, was darauf hindeutet, dass das spekulative Interesse am Markt nicht auf Rekordniveau steigt. Zum Vergleich: W√§hrend der Covid-Pandemie im Jahr 2020 lag das offene Interesse etwa 30 % √ľber dem heutigen Niveau. Der Schweizer Metallveredler MKS Pamp prognostiziert, dass der Goldpreis in diesem Jahr etwa 3.200 US-Dollar pro Unze erreichen k√∂nnte. GOLD im Tageschart Gold wird innerhalb eines langfristigen aufw√§rtsgerichteten Preiskanals gehandelt, und es scheint, dass ein Abw√§rtsimpuls bei etwa 3.050‚Äď3.100 US-Dollar ausgel√∂st werden k√∂nnte, wo Gold voraussichtlich die obere Grenze des Kanals testen wird. Das aktuelle Ausma√ü der Rallye ist 1:1 vergleichbar mit den beiden zuvor verzeichneten Aufw√§rtsimpulsen. Unterdessen testet der US-Dollar-Index (DXY) die Marke von 103 und ist leicht r√ľckl√§ufig, w√§hrend die Renditen 10-j√§hriger und 2-j√§hriger Staatsanleihen bei 4,3 % bzw. 4,03 % liegen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† ¬† BROKERWAHL 2025

