ABSTRACT: In der abgelaufenen Handelswoche wurde zwar ein kleiner Wochenverlust ausgewiesen, dennoch bleiben wir als Grundrichtung für Gold weiter positiv! Die beiden Durchschnittslinien, die Ende der letzten Handelswoche angelaufen worden sind, haben einen ausreichenden Support geboten. Es ging von hier aus am Freitag der letzten Handelswoche wieder aufwärts. Damit kann das Tageschart übergeordnet als bullisch interpretiert werden. Solange sich Gold per Tagesschluss über der SMA50 halten kann, solange könnten sich weitere Erholungsbewegungen einstellen, die zunächst bis in den Bereich der 1.995/98 US-Dollar und dann übergeordnet bis an die 2.020/25 US-Dollar gehen könnten.

GOLD Rückblick: (24.07.2023 - 28.07.2023)

Gold notierte am Montagmorgen bei 1.959,8 US-Dollar. Das Edelmetall notierte damit 5,90 US-Dollar über dem Level am Montagmorgen der Vorwoche aber 2,50 US-Dollar unter dem Wochenschluss am Freitagabend. Gold konnte sich bis zum Montagnachmittag moderat erholen. Es stellen sich dann aber Rücksetzer ein, die das Edelmetall zurück in den Bereich der 1.953 US-Dollar brachten. Die Notierungen konnten sich wieder etwas erholen, das Edelmetall lief zurück an die 1.960 US-Dollar und begab sich bis Mittwochmorgen in eine Seitwärtsbox. Das Kaufinteresse, das am Mittwoch einsetzte, brachte Gold an und über die 1.980 US-Dollar. Gold hat es im Nachgang dessen aber nicht geschafft, sich im Dunstkreis dieser Marke festzusetzen. Ausgeprägte Schwäche sorgte am Donnerstagnachmittag dazu, dass das Edelmetall deutlich und nachhaltig bis fast an die 1.942 US-Dollar-Marke rutschte. Nach einer längeren Konsolidierung zogen die Kurse am Freitag wieder an. Gold schaffte es sich im Zuge dessen wieder zurück an die 1.960 US-Dollar zu schieben. Das Edelmetall ging bei 1.958,9 US-Dollar aus dem Wochenhandel und notiert damit mehr oder weniger auf dem Level zu Wochenbeginn.

Das Wochenhoch liegt knapp unter dem Level der Vorwoche, das Wochentief ebenso. Wochenhoch als auch Wochentief wurden am gleichen Tag formatiert. Der Wochenschluss wurde unter der 1.960 US-Dollar-Marke formatiert als auch unter dem Wochenschluss der Vorwoche. In der abgelaufenen Handelswoche wurde ein kleiner Wochenverlust ausgewiesen, der 15. in diesem Jahr. Die Range war etwa gleich groß wie in der Vorwoche und lag auch unter dem Jahresdurchschnitt.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 1.981,1 US-Dollar-Marke damit gerechnet, dass Gold unser nächstes Anlaufziel bei 1.983,3 US-Dollar anlaufen könnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde nicht erreicht, das Setup hat damit nicht gegriffen. Die Rücksetzer gingen mit Unterschreiten der 1.944,1 US-Dollar minimal unter unser nächstes Anlaufziel auf der Unterseite bei 1.942,5 US-Dollar.

Gold - Wie könnte es weitergehen:

Gold-Widerstände

1.960,7

1.961,6

1.966,1

1.966,4

1.972,2

1.974,7

1.985,7

2.005,8

Gold-Unterstützungen

1.954,5

1.948,1

1.946,2

1.942,4

1.938,2

1.928,7

1.919,3

1.912,4

1.888,5

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres Gold Setups:

Intraday-Marke 1.993 und 1.915

Tagesschlussmarken 2.042 und 1.871

Break1 Bull (Wo-Schluss) (1.916)

Break2 Bull (Mo-Schluss) (2.041)

Zyklische Bewegungen 2020 – 2033

Boxbereich 2.484 bis 1.087

Range 4.497 bis 21.378

Gold Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Im Tageschart ist erkennbar, dass Gold, nachdem es über die SMA20 (aktuell bei 1.948,1 US-Dollar) laufen konnte, an die SMA50 (aktuell bei 1.946,2 US-Dollar) gelaufen ist, hier aber zunächst nicht weitergekommen ist. Es hat einige Handelstage gedauert, bis der Move abgebildet worden ist. Es ging im Nachgang dessen etwas aufwärts, allerdings hat die Kraft schnell nachgelassen. Die beiden Durchschnittslinien, die Ende der letzten Handelswoche angelaufen worden sind, haben einen ausreichenden Support geboten. Es ging von hier aus am Freitag der letzten Handelswoche wieder aufwärts.

Damit kann das Tageschart übergeordnet als bullisch interpretiert werden. Solange sich Gold per Tagesschluss über der SMA50 halten kann, solange könnten sich weitere Erholungsbewegungen einstellen, die zunächst bis in den Bereich der 1.995/98 US-Dollar und dann übergeordnet bis an die 2.020/25 US-Dollar gehen könnten.





Geht es im Zuge von Rücksetzern wieder an die SMA50 / SMA20 so ist entscheidend, ob sich das Edelmetall per Tagesschluss über diesen beiden Durchschnittslinien halten kann. Beide Linien liegen aktuell eng zusammen, Gold ist hier somit vergleichsweise gut unterstützt. Werden diese beiden Linien auf Tagesschlussbasis aufgegeben und setzt sich das Edelmetall unter diesen Linien fest, so würde sich das Tageschart eintrüben. Weitere Abgaben wären denkbar und möglich, die Gold wieder in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 1.888,5 US-Dollar) bringen könnten.

Einordnung übergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): bullisch

Betrachtung im 4h Chart:

Das Edelmetall hat sich zunächst über der SMA20 (aktuell bei 1.961,6 US-Dollar) festsetzen können. Es ging im Zuge von Rücksetzern noch einige Male an die SMA50 (aktuell bei 1.966,1 US-Dollar) und von hier aufwärts. Im weiteren Handelsverlauf hat sich dann eine dynamische Abwärtsbewegung eingestellt, die bis fast an die SMA200 (aktuell bei 1.941,5 US-Dollar) gelaufen ist. Die Erholung zum Wochenschluss ging wieder zurück an die SMA20.

Um wieder Perspektiven auf der Oberseite zu haben, muss sich das Edelmetall nicht nur über die SMA20, sondern auch über die SMA50 schieben und vor allem festsetzen. Idealerweise sollte das Edelmetall, ohne große Rücksetzer, gleich weiter aufwärtslaufen. Sollte dies gelingen, so könnte es weiter aufwärts in Richtung der 1.982/85 US-Dollar und dann weiter in Richtung der 1.996/99 US-Dollar gehen.

Sollte der Move nicht klappen, so könnten erneute Rücksetzer bis in den Bereich der SMA200 gehen. Wird diese Durchschnittslinie im Zuge von Rücksetzern aufgegeben und etabliert sich der Index unter dieser Linie, so könnten sich weiteren Abgaben einstellen, die übergeordnet in Richtung der 1.920 US-Dollar laufen könnten.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): neutral

Fazit: Solange Gold per Tagesschluss über der 50-Tage-Linie / 20-Tage-Linie notiert, solange ist es denkbar und möglich, dass es übergeordnet weiter in Richtung der 2.020/25 US-Dollar gehen könnte. Ein Tagesschluss unter diesen beiden Durchschnittslinien würde das Chartbild wieder eintrüben.

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Gold - Einschätzung für die neue Handelswoche:

Long Setup: Gold könnte zunächst versuchen sich über der 1.958,9 US-Dollar zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 1.960,7, bei 1.961,6, bei 1.962,9, bei 1.964,5, bei 1.966,3, bei 1.968,8, bei 1.970,2, bei 1.972,2, bei 1.973,8, bei 1.974,7 bzw. bei 1.975,5, US-Dollar gehen. Über der 1.975,5 US-Dollar-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 1.977,1, bei 1.979,8, bei 1.981,1, bei 1.983,3, bei 1.984,1, bei 1.985,7, bei 1.988,3, bei 1.990,4, bei 1.992,1 und dann bei 1.994,8 US-Dollar zu finden.

Short Setup: Kann sich Gold nicht über der 1.958,9 US-Dollar-Marke halten, so könnte das Edelmetall zunächst an unsere nächsten Anlaufziele bei 1.957,1, bei 1.955,3, bei 1.954,5, bei 1.952,7, bei 1.951,0, bei 1.949,6 und dann bei 1.948,1 US-Dollar laufen. Unter der 1.948,1 US-Dollar Marke könnte es weiter abwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 1.946,2, bei 1.945,3, bei 1.944,1, bei 1.942,4 bei 1.940,7, bei 1.938,2, bei 1.936,9, bei 1.935,4, bei 1.934,2, bei 1.932,7, bei 1.930,2, bei 1.929,1, bei 1.926,9, bei 1.924,6 und dann bei 1.922,1 US-Dollar gehen.

Übergeordnete erwartete Tendenz in der KW 31 / 2023:

seitwärts / aufwärts

Quelle: xStation5 von XTB

