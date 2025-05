🟡 Gold um 1,6 % gestiegen

Herabstufung der Kreditw√ľrdigkeit der USA l√§sst sichere Anlagen steigen ūüďą Gold erholt sich um 1,6 % und testet die Widerstandsmarke bei 3.250 USD, da die Anleger auf eine neue Welle der ‚ÄěSell USA‚Äú-Stimmung reagieren. Nach einer Woche ununterbrochener Gewinne an den US-Aktienm√§rkten schwand die Risikobereitschaft, als Moody's die Bonit√§t der Vereinigten Staaten von AAA auf AA herabstufte. ‚ĖļGold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: Gold Die wichtigsten Punkte der Bewertung von Moody's Die Schuldenquote steigt weiter: Die Quote der USA ist seit mehr als einem Jahrzehnt gestiegen und liegt bereits √ľber der vergleichbarer Volkswirtschaften (98 % im Jahr 2024). Trotz der von der Trump-Regierung angek√ľndigten Pl√§ne f√ľr Haushaltsk√ľrzungen geht Moody's davon aus, dass die Quote bis 2035 135 % erreichen wird.

Die Quote der USA ist seit mehr als einem Jahrzehnt gestiegen und liegt bereits √ľber der vergleichbarer Volkswirtschaften (98 % im Jahr 2024). Trotz der von der Trump-Regierung angek√ľndigten Pl√§ne f√ľr Haushaltsk√ľrzungen geht Moody's davon aus, dass die Quote bis 2035 135 % erreichen wird. Die Schuldendienstkosten steigen rasant: Steigende Renditen ‚Äď angeheizt durch handelspolitische Turbulenzen und Stagflations√§ngste ‚Äď machen die Zinszahlungen zu einer immer gr√∂√üeren Belastung. Im Jahr 2024 werden die Zinsen 18 % der Bundeseinnahmen verschlingen, doppelt so viel wie 2021. ¬† Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Gold profitiert auch indirekt von der schw√§cheren Dynamik der US-Aktien, die am Montag aufgrund der zunehmenden Vorsicht der Anleger niedriger er√∂ffneten. Prognosen des Budget Lab der Yale University gehen davon aus, dass selbst nach der j√ľngsten Lockerung der US-Z√∂lle 40 % der negativen Auswirkungen der vor dem 12. Mai geltenden Z√∂lle weiterhin in der US-Wirtschaft zu sp√ľren sein werden. ¬† GOLD im Tages- und Stundenchart ¬† Tageschart: Der R√ľckgang stoppte bei dem exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA50, orange) von 50 Tagen nahe 3.200 USD/oz. ¬† ¬† Stundenchart: MACD und RSI-Momentum beg√ľnstigen nun die K√§ufer. Ein wichtiger Widerstand k√∂nnte sich bei 3.270 USD/oz bilden ‚Äď dem Bereich der EMA200 und dem 38,2 %-Fibonacci-Retracement, der auch mit einem zuvor starken Preiscluster zusammenf√§llt. Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

